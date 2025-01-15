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De olho nas eleições

PSDB confirma fusão e quer Eduardo Leite como candidato à Presidência

Partido planeja anunciar até março fusão ou incorporação com outra legenda que compartilhe da mesma visão ideológica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2025 às 16:32

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 16:32

BRASÍLIA - O PSDB confirmou a intenção de lançar o governador do Rio Grande do SulEduardo Leite, como candidato à Presidência da República em 2026. A informação é do presidente nacional do partido, Marconi Perillo, em entrevista à CNN Brasil nesta quarta-feira (15).
O dirigente partidário também afirmou que há planos para fusão ou incorporação com outra legenda ainda em 2025.
Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite durante entrevista
Leite diz que ainda não é o momento para discutir seu papel nas eleições de 2026 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Segundo Perillo, Eduardo Leite tem o perfil que o partido considera ideal para liderar uma alternativa política no cenário nacional. O governador é descrito por ele como um político "culto, preparado e conciliador".
Perillo afirma que o governador gaúcho demonstrou resiliência ao enfrentar desafios como a pandemia da covid-19 e as enchentes de 2024, eventos que marcaram sua gestão no Rio Grande do Sul. Hoje, ele é um dos três governadores tucanos em exercício no País.
Desde 2022, Leite tem se destacado como uma opção da chamada "terceira via" frente à polarização política no Brasil. Embora tenha renunciado ao cargo de governador naquele ano para disputar a Presidência, acabou desistindo da candidatura devido a conflitos internos no PSDB. Optou, então, por concorrer novamente ao governo estadual, tornando-se o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul desde a redemocratização.
No final de 2025, durante uma visita a Pequim, na China, Leite afirmou que ainda não é o momento para discutir seu papel nas eleições de 2026, mas demonstrou "disposição" para concorrer à Presidência.
O partido também está em processo de reestruturação. De acordo com Perillo, o PSDB planeja anunciar até março fusão ou incorporação com outra legenda que compartilhe uma visão ideológica semelhante.
A ideia é unir forças em torno de propostas comuns, criando uma coalizão que ofereça uma alternativa sólida ao eleitorado diante das disputas polarizadas dos últimos anos, segundo ele. A medida faz parte de uma estratégia para fortalecer a sigla e ampliar sua base de apoio para as eleições de 2026.
No último dia 2, o presidente do PSDB paulista, Paulo Serra, se reuniu com Gilberto Kassab, presidente do PSD, para tratar de uma possível fusão. Recentemente, dirigentes tucanos também tiveram conversas com o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi (SP).

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