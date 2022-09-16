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Ensino superior

ProUni: selecionados na 2ª chamada têm até hoje para comprovar dados

Programa oferece bolsas de estudo, integrais e parciais, em cursos de graduação em instituições privadas. Quem não foi pré-selecionado em nenhuma das etapas, pode manifestar interesse na lista de espera
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 set 2022 às 14:47

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 14:47

Termina nesta sexta-feira (16) o período de comprovação de informações para os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni).
Os estudantes devem procurar as instituições de ensino para as quais foram chamados e apresentar a documentação necessária.
Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas etapas do ProUni pode manifestar interesse em participar da lista de espera, por meio da página do Acesso Único, nos dias 27 e 28 de setembro.
O resultado da lista de espera estará disponível para consulta no dia 3 de outubro. Na mesma data se inicia o prazo para comprovação de informações, que segue até 7 de outubro.

CRONOGRAMA

  • Até 16 de setembro: prazo de comprovação de informações da segunda chamada;
  • 27 e 28 de setembro: manifestação de interesse na lista de espera;
  • 3 de outubro: divulgação do resultado da lista de espera;
  • De 3 a 7 de outubro: prazo para comprovação de informações da lista de espera.

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