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Ensino superior

ProUni: estudantes têm até esta segunda para pedir bolsas remanescentes

As vagas são mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e segunda chamadas, além da lista de espera

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 14:09
ProUni: os candidatos matriculados podem se inscrever até 30 de setembro Crédito: Divulgação
O prazo para alunos não matriculados em uma instituição de ensino superior concorrerem a uma das bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) acaba nesta segunda-feira (19). Os estudantes interessados devem fazer as solicitações pelo site do ProUni. Os candidatos matriculados podem se inscrever até 30 de setembro.
O prazo terminaria na última sexta-feira (16), mas foi prorrogado devido a uma instabilidade no portal. Após identificar indícios de sabotagem no sistema, o Ministério da Educação (MEC) acionou a Polícia Federal (PF).
VAGAS REMANESCENTES
As vagas remanescentes são mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e segunda chamadas, além da lista de espera. A disponibilidade dessas vagas, voltadas para o segundo semestre do ano, ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou por falta de documentação.
Podem concorrer às bolsas remanescentes brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado de qualquer edição do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e que não tenha zerado a prova de redação.
Os professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que não tenham participado do Enem, podem se inscrever às bolsas de estudo em cursos de licenciatura.
Quem for selecionado deverá comparecer à instituição de ensino nos dois dias úteis subsequentes ao da inscrição para comprovar as informações prestadas. Caso a ocupação não seja confirmada, a bolsa volta a ficar disponível no sistema.

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