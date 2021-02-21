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Até impeachment do presidente

Protestos contra Bolsonaro são realizados em várias cidades do Brasil

A pauta de reivindicações inclui a garantia da vacina contra a Covid-19 para toda a população e a retomada do auxílio emergencial, além do impeachment de Bolsonaro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 fev 2021 às 14:09

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 14:09

Bolsonaro em Cerimônia de entrega de Títulos de Propriedade, em Alcântara
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Protestos contra o presidente Jair Bolsonaro estão sendo registrados em cidades brasileiras neste domingo. As manifestações são coordenadas pelos movimentos Brasil Popular e Povo Sem Medo e contam com o apoio de movimentos sociais, frentes partidárias e sindicatos. A pauta de reivindicações inclui a garantia da vacina contra a Covid-19 para toda a população e a retomada do auxílio emergencial, além do impeachment de Bolsonaro.
Em Brasília, a carreata começou por volta das 11h e ocupava três faixas da Esplanada dos Ministérios. Na manifestação de Recife, motoristas saíram da Praça da Macaxeira em direção ao bairro de Boa Viagem, na zona sul da capital pernambucana.

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Na capital paulista, a manifestação ocorreu no sábado (20), com concentração no estacionamento do Pacaembu. Neste domingo, cidades do interior como Marília e Ribeirão Preto tiveram carreatas. Nas redes sociais, havia eventos programados em pelo menos 12 Estados, além do Distrito Federal.

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