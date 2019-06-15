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Polêmica

Propaganda do MEC com 'mão branca com diploma' é acusada de racismo

O anúncio, que divulga o último dia de inscrições para concorrer a bolsas que dão 50% ou 100% para cursos de uma instituição privada

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 22:28

Publicado em 

14 jun 2019 às 22:28
Propaganda do MEC vem gerando polêmica Crédito: Divulgação
A mulher que aparece apontando para o tão almejado diploma é negra. Já a mão que segura o canudo, branca.
A propaganda compartilhada nesta quinta-feira (13) em redes sociais do Ministério da Educação vem gerando balbúrdia. O anúncio, que divulga o último dia de inscrições para concorrer a bolsas que dão 50% ou 100% para cursos de uma instituição privada, foi acusado de racismo na internet, por retratar um aluno que entra na faculdade negro e sai branco quando diplomado - o auge dessa primeira etapa universitária, portanto. 
Três reações no Twitter ganharam destaque na enxurrada de respostas críticas à peça publicitária. Uma delas diz: "Ganhe um diploma e troque a cor da pele". A outra: "Opa, MEC racista: tá tendo". Há ainda uma montagem em que a mão com o canudo está com o dedo do meio em riste. 
O estranhamento se segue no Instagram, em que uma conta replicou no post: "Não entendi. A gente entra preta e sai branca da faculdade? Oi?". Outra logo abaixo comentou: "Propaganda racista do governo federal choca zero pessoas".
Questionado pela Folha, o MEC afirmou por meio de sua assessoria que as peças produzidas "seguem a minha linha publicitária" do resto da campanha. Um ator que protagoniza vídeo sobre o prazo para pleitear uma bolsa do ProUni, por exemplo, é negro.
Propaganda do MEC questionada nas redes sociais Reprodução Imagem mostra uma mão branca com um diploma colada sobre o corpo de uma mulher negra     

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