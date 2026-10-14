Propaganda de Flávio Bolsonaro será retransmitida nesta quarta-feira (14) após falha técnica

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que a propaganda eleitoral do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) seja retransmitida integralmente nesta quarta-feira, 14, após um problema técnico impedir que o programa fosse ao ar com áudio na segunda-feira, 12. A decisão foi tomada pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, que estabeleceu que a reapresentação ocorra na programação regular das emissoras que integram o pool de mídia, logo após o horário destinado à propaganda eleitoral gratuita.