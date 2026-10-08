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Homenagem

Projeto propõe dar nome de Lito Sousa a praça perto do Campo de Marte, em SP

O projeto de autoria da vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil) foi colocado em análise na terça-feira (6) e ainda não tem data para votação

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 15:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2026 às 15:53
O piloto, mecânico e influenciador Lito Souza, que morreu aos 59 anos
O piloto, mecânico e influenciador Lito Souza, que morreu aos 59 anos Reprodução/Facebook
A Câmara Municipal de São Paulo analisa um projeto de lei em homenagem a Lito Sousa, que morreu aos 59 anos no dia 1º deste mês. A proposta é batizar com o nome do piloto e influencer uma praça localizada na avenida Santos Dumont, entre as vias de acesso ao Parque de Material Aeronáutico, na região do Campo de Marte, zona norte da capital.
O projeto de autoria da vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil) foi colocado em análise na terça-feira (6) e ainda não tem data para votação. Segundo ela, a ideia é dedicar um espaço na cidade para lembrar "o amor e a força de vontade" que Lito tinha pela aviação.
"Procurei na cidade de São Paulo algum espaço que tivesse a ver com o Lito, que tivesse alguma ligação com a história de vida dele. E aí a gente encontrou essa praça em frente ao Campo de Marte, então nada mais justo do que nomeá-la", disse.
Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito, do canal Aviões e Músicas no YouTube, morreu em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Ele divulgou o diagnóstico nas redes sociais no dia 21 de agosto e ficou internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 8 de setembro por complicações da doença.
A condição é neurodegenerativa, ou seja, provoca a morte progressiva dos neurônios, causada pelo acúmulo anormal de uma proteína chamada príon no cérebro. É considerada rara, com incidência estimada de 1 a 2 casos por milhão de habitantes por ano. Tem evolução rápida, e a sobrevida tende a não exceder quatro a seis meses.
Logo que a DCJ foi anunciada, a família, os amigos e os seguidores iniciaram uma campanha nas redes sociais para que Lito pudesse entrar em algum tratamento alternativo fora do país e ter acesso a alguma substância que ajudasse a diminuir a progressão da doença. No dia 14 de setembro, ele recebeu a substância experimental ALN-6457.
O influenciador foi velado na Prefeitura de Aeronáutica de São Paulo, na avenida Braz Leme, na mesma região onde fica a praça que pode levar o seu nome. A cerimônia foi aberta ao público e reuniu familiares, amigos e fãs.
Aeroporto de Guarulhos
Outro PL, desta vez na Câmara dos Deputados, também quer fazer uma homenagem a Lito. A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) protocolou um projeto que prevê a mudança do nome do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.
Conforme a proposta, a troca seria de "Aeroporto Internacional de Guarulhos - Governador André Franco Montoro" para "Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Lito Sousa".
Segundo Salabert, a contribuição do criador do canal Aviões e Músicas deve ser lembrada e homenageada. "Dedicou sua vida à aviação e a transmitir informações para combater o medo de voar", justificou.

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