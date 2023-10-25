Professora é encontrada morta com 'sinais de violência' no Ceará

Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos, foi encontrada morta em uma área rural de Varjota (CE) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma professora de 49 anos foi encontrada morta em uma área rural de Varjota (CE) na manhã desta quarta-feira (25). Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos teve o desaparecimento comunicado pelo marido na madrugada desta quarta-feira nas redes sociais. Ela saiu para uma caminhada às 19h e não voltou para casa, segundo a publicação do homem.

"Procurei em todos os lugares e a polícia já foi acionada. Qualquer informação, pelo amor de Deus, me liguem ou mandem mensagem", disse o Marido de Flávia em publicação nas redes sociais. O corpo da mulher foi encontrado na manhã desta quarta na região de Sítio Cajazeiras, a menos de 10 quilômetros do centro de Varjota, informou a Polícia Civil.

Ele tinha "sinais de violência", segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os sinais não foram detalhados, mas o corpo da mulher tinha ao menos 10 perfurações, segundo informações da TV Verdes Mares. Até o momento, a polícia não informou se algum suspeito do crime foi identificado ou preso. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Varjota.