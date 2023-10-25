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Caso em investigação

Professora é encontrada morta com 'sinais de violência' no Ceará

Os sinais não foram detalhados, mas o corpo da mulher tinha ao menos 10 perfurações. Até o momento, a polícia não informou se algum suspeito do crime foi identificado ou preso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2023 às 16:35

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 16:35

Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos, foi encontrada morta em uma área rural de Varjota (CE)
Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos, foi encontrada morta em uma área rural de Varjota (CE) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma professora de 49 anos foi encontrada morta em uma área rural de Varjota (CE) na manhã desta quarta-feira (25). Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos teve o desaparecimento comunicado pelo marido na madrugada desta quarta-feira nas redes sociais. Ela saiu para uma caminhada às 19h e não voltou para casa, segundo a publicação do homem.
"Procurei em todos os lugares e a polícia já foi acionada. Qualquer informação, pelo amor de Deus, me liguem ou mandem mensagem", disse o Marido de Flávia em publicação nas redes sociais. O corpo da mulher foi encontrado na manhã desta quarta na região de Sítio Cajazeiras, a menos de 10 quilômetros do centro de Varjota, informou a Polícia Civil.
Ele tinha "sinais de violência", segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os sinais não foram detalhados, mas o corpo da mulher tinha ao menos 10 perfurações, segundo informações da TV Verdes Mares. Até o momento, a polícia não informou se algum suspeito do crime foi identificado ou preso. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Varjota.
Flávia, que trabalhava na rede de ensino municipal de Varjota, deixa dois filhos e o marido. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará afirmou que informações que auxiliem os trabalhos da polícia podem ser feitas no número 181.

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