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Operação Carne Fraca

Problemas em lotes de frango são isolados, diz entidade representante

Associação Brasileira de Proteína Animal observa que não há risco para consumidor

Publicado em 05 de Março de 2018 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 18:02
Para a ABPA, não existe risco para o consumidor, já que a Salmonella spp encontrada em lotes de carne de frango e peru da BRF, são destruídas durante o cozimento Crédito: Divulgação | BRF
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa as empresas produtoras de aves e suínos, defendeu em nota as investigações sobre possíveis fraudes em análises laboratoriais na terceira fase da Operação Carne Fraca, mas observa que trata-se de uma situação pontual e não generalizada. Para a ABPA, não existe risco para o consumidor, já que a Salmonella spp encontrada em lotes de carne de frango e peru da BRF, são destruídas durante o cozimento.
"Como nas etapas anteriores, a ABPA, em nome de toda a cadeia produtiva, defende o correto levantamento de problemas e a exemplar punição aos envolvidos. É importante, entretanto, que os erros do passado não se tornem recorrentes: são situações ainda em investigação e pontuais, não uma situação generalizada", diz o texto da ABPA.
Na primeira fase da Carne Fraca, em março de 2017, a entidade criticou a forma como a operação foi divulgada, apontando problemas de forma generalizada na carne de frango, prejudicando a imagem do país no exterior. A Carne Fraca provocou a suspensão das exportações de 21 frigoríficos para diversos país, incluindo a União Europeia, e fez as exportações de carne que ficava em cerca de US$ 63 milhões ao dia cair para US$ 74 mil.
A entidade ressalta que os fatos que estão sendo revelados "já vêm sendo amplamente investigados e resolvidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme o próprio ministério".
Ainda segundo a ABPA já esforço do governo e das empresas para tornar o processo produtivo mais transparente. De acordo com a ABPA, as companhias estruturaram programas de compliance, como é o caso do Programa Agro Mais Integridade, do Ministério da Agricultura.
"O fato de auditores fiscais do ministério participarem desta Operação atesta a efetividade destes programas", avalia a ABPA.

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