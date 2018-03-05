Problemas em lotes de frango são isolados, diz entidade representante

Para a ABPA, não existe risco para o consumidor, já que a Salmonella spp encontrada em lotes de carne de frango e peru da BRF, são destruídas durante o cozimento Crédito: Divulgação | BRF

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa as empresas produtoras de aves e suínos, defendeu em nota as investigações sobre possíveis fraudes em análises laboratoriais na terceira fase da Operação Carne Fraca, mas observa que trata-se de uma situação pontual e não generalizada. Para a ABPA, não existe risco para o consumidor, já que a Salmonella spp encontrada em lotes de carne de frango e peru da BRF, são destruídas durante o cozimento.

"Como nas etapas anteriores, a ABPA, em nome de toda a cadeia produtiva, defende o correto levantamento de problemas e a exemplar punição aos envolvidos. É importante, entretanto, que os erros do passado não se tornem recorrentes: são situações ainda em investigação e pontuais, não uma situação generalizada", diz o texto da ABPA.

Na primeira fase da Carne Fraca, em março de 2017, a entidade criticou a forma como a operação foi divulgada, apontando problemas de forma generalizada na carne de frango, prejudicando a imagem do país no exterior. A Carne Fraca provocou a suspensão das exportações de 21 frigoríficos para diversos país, incluindo a União Europeia, e fez as exportações de carne que ficava em cerca de US$ 63 milhões ao dia cair para US$ 74 mil.

A entidade ressalta que os fatos que estão sendo revelados "já vêm sendo amplamente investigados e resolvidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme o próprio ministério".

Ainda segundo a ABPA já esforço do governo e das empresas para tornar o processo produtivo mais transparente. De acordo com a ABPA, as companhias estruturaram programas de compliance, como é o caso do Programa Agro Mais Integridade, do Ministério da Agricultura.