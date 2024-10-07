Primo de Ustra, ex-BBB e sobrinho-neto de Dilma estão entre os vereadores eleitos

Alexandre Frota foi eleito pela cidade de Cotia, SP Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo (6) para escolher novos representantes para prefeituras e câmaras municipais. A lista dos mais de 58 mil vereadores eleitos inclui desde políticos consagrados até celebridades e outras figuras públicas.

Em Porto Alegre, o tenente-coronel Marcelo Ustra da Silva Soares (PL) foi eleito vereador com 2.669 votos. Ele é primo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado por tortura na ditadura militar. Novato na política, Marcelo usou o nome "Coronel Ustra" na campanha, recebendo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele inclusive se apresentou aos eleitores como o candidato de Bolsonaro na capital gaúcha. Antes de migrar para a política, o militar atuou no GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo do ex-presidente.

Seu primo, o coronel Brilhante Ustra, morto em 2015, chefiou o DOI-Codi, órgão de repressão militar. Em 2016, o então deputado Bolsonaro chegou a homenagear o coronel em discurso favorável ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que foi torturada na ditadura. À época, Bolsonaro chamou Brilhante Ustra de "pavor" de Dilma.

Em Belo Horizonte, Pedro Rousseff (PT), sobrinho-neto da ex-presidente Dilma, foi o sexto candidato a vereador mais votado, recebendo 17.595 votos. Formado em administração, Pedro é neto de Igor Rousseff, irmão mais velho de Dilma, que hoje preside o Banco dos Brics e mora em Xangai, na China.

Outro nome que pode soar familiar é o de Leniel Borel (PP), eleito vereador do Rio de Janeiro neste domingo com mais de 34 mil votos. Ele é pai do menino Henry Borel, que foi morto em 2021 no apartamento onde morava na Barra da Tijuca com a mãe e o então padrasto, Jairinho, que era vereador e foi cassado em processo ético-disciplinar. Leniel se apresenta nas redes sociais como defensor dos direitos das crianças e adolescentes.

Com plataforma política semelhante, a candidata Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabella Nardoni, também teve resultado expressivo nas urnas de São Paulo, com 129 mil votos. A vereadora eleita foi a segunda mais votada da capital paulista e ganhou projeção na internet anos após a morte de sua filha, em 2008. Com 1,7 milhão de seguidores nas redes sociais, ela se confirmou como grande aposta do Podemos para puxar votos. A vereadora eleita tem entre suas pautas proteção a crianças, mulheres e vulneráveis.

Também em São Paulo, Adrilles Jorge (União Brasil) foi eleito vereador com 25 mil votos. Ex-BBB, ele se apresenta como jornalista, escritor e palpiteiro. Em 2022, Adrilles foi demitido da Jovem Pan após ter feito um gesto que foi associado ao nazismo. Meses depois, a Justiça rejeitou denúncia feita pelo Ministério Público sobre o episódio.

Em Cotia, na Grande São Paulo, o ex-deputado federal Alexandre Frota foi eleito vereador com 2.893 votos, o nono mais votado do município. Nascido no Rio de Janeiro, Frota já foi ator pornô e começou sua carreira política em 2019, quando foi eleito para a Câmara dos Deputados pelo PSL. Na época, teve apoio de Jair Bolsonaro e conseguiu mais de 155 mil votos. Após romper com o bolsonarismo, Frota passou pelo PSDB e PDT, partido pelo qual concorreu à vaga na Câmara Municipal de Cotia, onde mora hoje.