Prêmio de Jornalismo de Dados abre inscrições para a sua primeira edição Crédito: Pixabay

O Prêmio Claudio Weber Abramo, que visa incentivar o jornalismo de dados, está com inscrições abertas para a sua primeira edição.

A premiação é uma iniciativa da Escola de Dados, a Open Knowledge Brasil, a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e a organização francesa HEI-DA. O nome homenageia o jornalista Claudio Weber Abramo, pioneiro em jornalismo de dados e fundador da ONG Transparência Brasil.

As produções jornalísticas podem concorrer em quatro categorias: 1) investigação guiada por dados, que premia produções que esclareceram assuntos de interesse público a partir da análise de dados; 2) visualização, com trabalhos que comuniquem em imagens o assunto tratado; 3) inovação em jornalismo de dados, para produções que apresentem formatos inovadores; 4) dados abertos, com trabalhos que tenham sido realizados a partir da Lei de Acesso à Informação ou mecanismos semelhantes.

São três finalistas para cada categoria, que ganham isenção da taxa de inscrição do Congresso da Abraji e da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais (Coda.Br). O prêmio para o vencedor de cada categoria é de R$ 2.500.

Não há limite na quantidade de trabalhos inscritos por um mesmo participante, porém, um mesmo trabalho não pode ser inscrito em categorias diferentes.