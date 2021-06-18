Prefeitura do Rio prevê vacinar maiores de 18 anos contra Covid-19 até agosto

Profissional de saúde aplica uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A prefeitura também anunciou que adolescentes de 12 a 17 anos devem ser vacinados já em setembro, entre os dias 1º e 15, embora esse grupo ainda não esteja contemplado no Plano Nacional de Imunização.

"É com enorme felicidade que anuncio que toda a população da cidade do Rio de Janeiro com mais de 18 anos vai estar vacinada até o dia 31 de agosto. Ou seja, um mês e 21 dias antes do calendário que a gente já tinha anunciado", disse o prefeito Eduardo Paes (PSD) em manifestação nas redes sociais.

"Graças a muito planejamento e trabalho, a gente dá esse importante passo para vencer a Covid. E só lembrando que os cuidados continuam, não esqueçam a máscara nem a segunda dose", acrescentou.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que as datas foram definidas com base na previsão de chegada dos imunizantes. A pasta acrescentou que o calendário pode ser cumprido caso não haja atraso nos repasses.

Segundo a prefeitura, até esta quinta (17), 50% das pessoas maiores de 18 anos (2,66 milhões) já foram vacinadas com a primeira dose contra o coronavírus.

O novo calendário de imunização foi anunciado durante a divulgação do 24º Boletim Epidemiológico, no Centro de Operações Rio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no local.

Nesta sexta-feira, Queiroga também participou de ato de vacinação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O ministro foi à praça da Cruz Vermelha, no Centro, com equipes que prestam assistência a essa população.

O prefeito Paes anunciou ainda que gestantes e puérperas sem comorbidades, a partir de 18 anos, também podem se vacinar contra a Covid-19 na próxima semana, de 21 a 26 de junho. Para garantir as doses, esse grupo deve assinar termo de consentimento.

Paes recebeu na quinta-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi imunizado na quadra da sua escola de samba de coração, a Portela, em Madureira.