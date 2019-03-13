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São Paulo

Prefeitura acolhe famílias de vítimas na Associação Cultural Suzanense

Administração presta apoio no local da tragédia

Publicado em 13 de Março de 2019 às 16:51

Publicado em 

13 mar 2019 às 16:51
Mulheres buscam por informações após tiroteio ocorrido na Escola Estadual Raul Brasil de Suzano, na Rua Otávio Miguel da Silva, em Suzano, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, 13 Crédito: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO
Após a ação de atiradores na Escola Estadual Professor Raul Brasil, a prefeitura de Suzano destinou um ponto de acolhida para as família, na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no centro da cidade.
Por meio de nota, a prefeitura prestou solidariedade às "famílias dos alunos e funcionários da Escola Estadual Raul Brasil, localizada no Jardim Imperador”. Informou estar em contato com o governo do estado e com a Diretoria Regional de Ensino para dar o devido apoio às famílias.
“Em paralelo, as equipes da Defesa Civil, do Trânsito, da Segurança Cidadã, da Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade estão dando suporte no local para as famílias”, diz a nota. O governador de São Paulo, João Doria, interrompeu sua agenda hoje para seguir até Suzano para acompanhar o caso.
Após a ação de atiradores na Escola Estadual Professor Raul Brasil, a prefeitura de Suzano destinou um ponto de acolhida para as família, na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no centro da cidade.
Por meio de nota, a prefeitura prestou solidariedade às "famílias dos alunos e funcionários da Escola Estadual Raul Brasil, localizada no Jardim Imperador”. Informou estar em contato com o governo do estado e com a Diretoria Regional de Ensino para dar o devido apoio às famílias.
“Em paralelo, as equipes da Defesa Civil, do Trânsito, da Segurança Cidadã, da Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade estão dando suporte no local para as famílias”, diz a nota. O governador de São Paulo, João Doria, interrompeu sua agenda hoje para seguir até Suzano para acompanhar o caso.

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