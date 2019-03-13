Prefeitura acolhe famílias de vítimas na Associação Cultural Suzanense

Mulheres buscam por informações após tiroteio ocorrido na Escola Estadual Raul Brasil de Suzano, na Rua Otávio Miguel da Silva, em Suzano, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, 13 Crédito: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após a ação de atiradores na Escola Estadual Professor Raul Brasil , a prefeitura de Suzano destinou um ponto de acolhida para as família, na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no centro da cidade.

Por meio de nota, a prefeitura prestou solidariedade às "famílias dos alunos e funcionários da Escola Estadual Raul Brasil, localizada no Jardim Imperador”. Informou estar em contato com o governo do estado e com a Diretoria Regional de Ensino para dar o devido apoio às famílias.

“Em paralelo, as equipes da Defesa Civil, do Trânsito, da Segurança Cidadã, da Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade estão dando suporte no local para as famílias”, diz a nota. O governador de São Paulo, João Doria, interrompeu sua agenda hoje para seguir até Suzano para acompanhar o caso.

Após a ação de atiradores na Escola Estadual Professor Raul Brasil, a prefeitura de Suzano destinou um ponto de acolhida para as família, na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no centro da cidade.

Por meio de nota, a prefeitura prestou solidariedade às "famílias dos alunos e funcionários da Escola Estadual Raul Brasil, localizada no Jardim Imperador”. Informou estar em contato com o governo do estado e com a Diretoria Regional de Ensino para dar o devido apoio às famílias.