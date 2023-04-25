Prefeito se casa com adolescente e nomeia sogra secretária no Paraná

Informamos que a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS), no estrito cumprimento do que determina a legislação municipal, apenas se manifesta acerca de questionamentos feitos com relação a atos praticados por seus agentes no estrito exercício do cargo para o qual foram eleitos e/ou nomeados, bem como em situações em que o fato questionado influencie diretamente na execução da política pública de responsabilidade de seu praticante. Logo, não se enquadrando o presente questionamento na premissa acima, desde já, informamos que esta SMCS não se manifestará sobre o assunto. Sobre o questionamento acerca da nomeação de Marilene Rode, até então diretora geral da Secretaria de Educação, para o cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo (SMCT), em 14/04, informamos que a decisão acerca da composição de seu secretariado é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção, inclusive nesta Municipalidade. Histórico de trabalho em Araucária: Marilene Rode passou de assessora na Secretaria de Educação (nomeada em agosto de 2021) a diretora geral da Secretaria de Educação (SMED) em 03/01/2022. De diretora geral da SMED para secretária de Cultura e Turismo em 14/04/2023.