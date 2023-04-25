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Ministério Público investiga

Prefeito se casa com adolescente e nomeia sogra secretária no Paraná

Hissam Hussein Dahaini, de 65 anos, está no seu segundo mandato como gestor de Araucária; casamento e nomeação aconteceram em dias seguidos

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 19:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 abr 2023 às 19:02
CURITIBA - O prefeito de Araucária (região metropolitana de Curitiba), Hissam Hussein Dahaini (Cidadania), de 65 anos, se casou no último dia 12 com uma adolescente de 16. No dia seguinte, Marilene Rode, sogra do prefeito, foi nomeada secretária de Cultura e Turismo da cidade. O Ministério Público do Paraná abriu investigação sobre o caso. O procedimento é sigiloso.
De acordo com a divulgação da candidatura de Hissam no site do Tribunal Superior Eleitoral, em 2020 ele possuía um patrimônio de mais de R$ 14 milhões. Ele completará 66 anos em 20 de agosto. A adolescente com quem ele se casou foi 2º lugar do Miss Teen da cidade, que tem cerca de 150 mil habitantes.
O prefeito de Araucária (região metropolitana de Curitiba), Hissam Hussein Dahaini (Cidadania), de 65 anos
Hissam Hussein Dahaini tem um patrimônio de mais de R$ 14 milhões Crédito: Divulgação
A prefeitura de Araucária informou que não detém atribuições para se manifestar sobre a vida pessoal do prefeito e que Marilene, antes secretária-geral de Educação, 'tem 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção'.
No Twitter, usuários subiram a hasthag (símbolo #, utilizado para agrupar publicações sobre o mesmo assunto) 'pedófilo' para falar do caso, que foi um dos assuntos mais comentados na rede social nesta terça (25).
O Código Civil permite que maiores de 16 anos se casem, desde que haja autorização de ambos os pais. Os proclamas da união entre o prefeito e a adolescente foram publicados no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil.

O que diz o prefeito

A reportagem procurou o prefeito Hissam através da assessoria de imprensa da prefeitura de Araucária, que enviou a seguinte nota:

Nota da Prefeitura de Araucária

Informamos que a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS), no estrito cumprimento do que determina a legislação municipal, apenas se manifesta acerca de questionamentos feitos com relação a atos praticados por seus agentes no estrito exercício do cargo para o qual foram eleitos e/ou nomeados, bem como em situações em que o fato questionado influencie diretamente na execução da política pública de responsabilidade de seu praticante. Logo, não se enquadrando o presente questionamento na premissa acima, desde já, informamos que esta SMCS não se manifestará sobre o assunto. Sobre o questionamento acerca da nomeação de Marilene Rode, até então diretora geral da Secretaria de Educação, para o cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo (SMCT), em 14/04, informamos que a decisão acerca da composição de seu secretariado é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção, inclusive nesta Municipalidade. Histórico de trabalho em Araucária: Marilene Rode passou de assessora na Secretaria de Educação (nomeada em agosto de 2021) a diretora geral da Secretaria de Educação (SMED) em 03/01/2022. De diretora geral da SMED para secretária de Cultura e Turismo em 14/04/2023. 

A reportagem também fez contato com a Secretaria de Cultura e Turismo e com o Gabinete do Prefeito de Araucária, mas nenhum dos dois retornou até a publicação da reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

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