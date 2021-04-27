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Bruno Covas

Prefeito de São Paulo recebe alta e poderá continuar trabalhando

Segundo os médicos, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas que estava internado há quase duas semanas para tratar de um câncer,  ainda não poderá participar de agendas públicas

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2021 às 16:56
Bruno Covas (PSDB) vai disputar o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo
Bruno Covas (PSDB), ainda não poderá participar de agendas públicas, dizem os médicos, mas poderá manter atividades pessoas e profissionais. Crédito: ETTORE CHIEREGUINI
Internado há quase duas semanas para tratar de um câncer, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu alta nesta terça-feira (27) e vai deixar o Hospital Sírio-Libanês, de onde está despachando.
Segundo boletim médico divulgado por sua assessoria, o tratamento oncológico do prefeito, com um novo protocolo de quimioterapia em conjunto com imunoterapia, continuará a ser feito, com aplicações de 48 horas a cada duas semanas.
O boletim diz que a internação se prolongou devido ao acúmulo de líquido entre os pulmões e a pleura (membrana que reveste os pulmões), dentro da caixa torácica. O acúmulo é decorrente de uma inflamação provocada por um dos tumores no fígado. Covas fez drenagem pleural e seu quadro evoluiu com sucesso, dizem os médicos, com redução do líquido e melhora clínica.
O prefeito, no entanto, ainda não poderá participar de agendas públicas, dizem os médicos, mas poderá manter atividades pessoas e profissionais.
O prefeito comemorou a alta em rede social. "Partiu casa! Mais uma vitória entre muitas batalhas. Agradeço a todos pelas rezas, orações e pensamentos positivos. O tratamento continua. O carinho e força que recebi durante todos esses dias são essenciais para continuar lutando e acreditando", escreveu.
Covas é atendido pela equipe coordenada pelos médicos David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e Roberto Kalil Filho.
O câncer do prefeito originou-se na cárdia, uma válvula no trato digestivo, e depois afetou também o fígado. Ele iniciou tratamento ainda em 2019 e evita, desde então, afastar-se de suas funções na prefeitura, limitando suas licenças médicas. No ano passado, ele foi reeleito para mais quatro anos de mandato.
Entre outubro de 2019 e fevereiro último, o prefeito fez oito sessões de quimioterapia. As lesões cancerígenas regrediram, mas não desapareceram por completo.
Em fevereiro, um novo nódulo no fígado foi descoberto. Na ocasião, a equipe médica do prefeito disse que o câncer no sistema digestivo que ele trata desde 2019 conseguiu "ganhar terreno", mas que o novo nódulo era menor do que o encontrado há quase dois anos.
No último dia 16, os médicos anunciaram que exames detectaram o surgimento de novos focos de câncer no fígado e ossos do prefeito

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