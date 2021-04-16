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São Paulo

Exames mostram novos focos de câncer nos ossos e no fígado de Bruno Covas

O boletim médico divulgado nesta sexta-feira (16) diz que, o prefeito  de São Paulo teve que mudar o tratamento da doença; Covas apto a seguir com atividades profissionais

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:29
Bruno Covas (PSDB) vai disputar o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo
Bruno Covas (PSDB) foi internado na quinta (15) no Hospital Sírio-Libanês para realização de exames de controle, onde foram encontrados novos pontos da doença. Crédito: ETTORE CHIEREGUINI
Exames mostram surgimento de novos focos de câncer no fígado e ossos do prefeito Bruno Covas (PSDB), segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (16).
De acordo com o comunicado, o prefeito foi internado na quinta (15) no Hospital Sírio-Libanês para realização de exames de controle, onde foram encontrados novos pontos da doença.
"Portanto, foram necessários ajustes no tratamento. Amanhã, está prevista a continuidade da quimioterapia, adicionando imunoterapia", diz o boletim.
Segundo o comunicado, Covas está clinicamente bem, sem sintomas e apto a seguir com atividades pessoais e profissionais.
Covas está sendo acompanhado por equipes coordenadas pelos médicos David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e Roberto Kalil Filho.

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