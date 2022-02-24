Prédio pega fogo e é evacuado na avenida Paulista, em São Paulo

Ao menos dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para combater um incêndio em um prédio comercial no número 1.337 da avenida Paulista , na região central da capital paulista, por volta das 13h desta quinta-feira (24).

Atualizando oco das 13h20 Fogo em Ed Com, Av. Paulista – Bela Vista. As guarnições do 1ª 4ª Grupamento de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Aguardamos mais informações do local. pic.twitter.com/seEs9nyFku — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 24, 2022

O porta-voz dos bombeiros, major Marcos Palumbo, afirmou que, assim que as equipes chegaram no local, iniciaram o processo de evacuação do prédio.

"O fogo atingiu a parte superior do edifício e não há vítimas. Evacuamos o prédio de forma rápida e para ninguém ser afetado pelas chamas ou fumaça."

As equipes dos bombeiros aumentaram de oito para dez. "Os bombeiros trabalham para conter o fogo, para ele não passar para outros andares ou salas do prédio", explicou o major.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma grande quantidade de fumaça preta no topo do edifício.