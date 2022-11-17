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Rio de Janeiro

Prédio desaba na Rocinha e bombeiros fazem buscas por vítimas

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado e as residências vizinhas foram esvaziadas por segurança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2022 às 13:52

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 13:52

Um imóvel de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (17) na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado e as residências vizinhas foram esvaziadas por segurança, segundo a Rádio CBN. O desabamento ocorreu na Travessa da Luz, descida do Largo dos Boiadeiros, por volta das 8 horas.
Segundo a CBN, o filho de um pedreiro informou que o pai estaria trabalhando no prédio. Até então, a família não conseguiu contato com ele e há suspeita de que ele possa estar sob os escombros. No entanto, o Corpo de Bombeiros ainda não confirmou a informação. Não há detalhes se tinham outras pessoas no edifício no momento do desmoronamento.
Imóvel desaba na Rocinha, no Rio de Janeiro
Imóvel desaba na Rocinha, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Twitter
As equipes conseguiram, por sua vez, resgatar com vida um gato e um cachorro que estariam no prédio. O subprefeito da zona sul, Flávio Valle, informou que já notificou o prefeito Eduardo Paes (PSD) sobre o caso. "Acabei de ser informado do desabamento de uma casa na Travessa Luz, na Rocinha. As equipes da Subprefeitura já estão lá com os Bombeiros e por enquanto não temos nenhuma vítima. Estou em contato direto com os órgãos e com o prefeito Eduardo Paes para atualizações do incidente", escreveu ele.
Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado o desabamento.

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