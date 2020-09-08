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Eleições 2020

'Precisaremos de 7,5 milhões de máscaras para os mesários', diz Barroso

Mais de 30 empresas participaram do chamamento público para fornecer os equipamentos de proteção e álcool em gel para uso nas eleições municipais

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 10:25
Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico
Mesários também vão contar com 2 milhões de protetores faciais e 2 milhões de frascos de álcool em gel Crédito: Divulgação
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, anunciou uma chamada pública para a iniciativa privada a fim de suprir a necessidade de 7,5 milhões de máscaras para os mesários nas eleições deste ano, além de 2 milhões de protetores faciais e 2 milhões de frascos de álcool em gel. Os insumos visam proteger os mesários de contágio pelo novo coronavírus.
"Para a minha gratíssima surpresa, temos mais de 30 empresas cuidando de fornecer não só os materiais e equipamentos como toda a logística para distribuição deste material nas 27 Unidades da Federação", disse o ministro em entrevista à rádio CBN.

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Segundo Barroso, além da suspensão da identificação biométrica, outras medidas sanitárias incluem também protocolos de apresentação do título eleitoral para que não haja o manuseio do documento.
Está prevista, para esta terça-feira (8) às 17 horas, a apresentação do Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020, pelo TSE elaborado pela consultoria sanitária formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein.

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