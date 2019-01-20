Pré-carnaval movimenta foliões nas ruas do Rio

O terceiro fim de semana deste ano continua em ritmo de carnaval nas ruas do Rio de Janeiro. A tarde e a noite deste sábado (19) estão com festas previstas em diversos pontos do centro da cidade e os ensaios de blocos não oficiais.
Na Lapa, o bloco Põe Na Quentinha? lança o enredo Ajeum Irê nesta tarde no Baródromo, com uma programação que vai até as 19h. A entrada custa R$ 10.
Às 17h20, no Museu de Arte Moderna (MAM), o bloco Planta na Mente faz carnaval e levanta a bandeira da legalização da maconha.
Também no centro da cidade, o bloco Tome Conta de Mim faz a festa a partir das 18h na Rua do Mercado, no local que ficou conhecido como Largo do Boi Tolo, outro famoso bloco não oficial.
No mesmo horário, na Pedra do Sal, o bloco Batuquebato faz seu primeiro ensaio do ano, na região portuária da cidade.
Homenageando os pagodeiros do Molejo, o bloco Traz a Caçamba é outro que faz festa no centro da cidade, com seu primeiro ensaio de rua do ano, na Lapa. A concentração também está marcada para 18h, no Bar do Antônio.
Às 23h, outro famoso bloco não oficial que deve reunir foliões é o Minha Luz é de LED, que fará uma festa paga em um espaço conhecido como Centrão, na Rua Julia Lopes de Almeida, às 23h.