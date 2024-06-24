Pré-candidato a prefeito no Tocantins passa mal em cima de trio elétrico e morre

Um pré-candidato a prefeito morreu neste domingo (23) após passar mal em cima de um trio elétrico em Babaçulândia (TO). Dorival Alves Carvalho, de 66 anos, conhecido como ''Negão'', teve um infarto fulminante. Ele havia sido convidado a participar do evento ''Cavalgada'', em comemoração ao aniversário do município de Babaçulândia, a cerca de 445 quilômetros de Palmas.

Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu e morreu na unidade, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o político é retirado às pressas do trio, enquanto há uma multidão em torno. Dorival era pré-candidato a prefeito em Darcinópolis pelo partido União Brasil. ''Perdemos um grande amigo, um líder dedicado e um ser humano extraordinário. Sua ausência deixará um vazio imenso em nossos corações e em nossa comunidade'', lamentou o deputado estadual Jair Farias nas redes sociais.