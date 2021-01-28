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Covid-19

Prazo para decidir comprar dose extra de vacina vai até maio, diz Élcio Franco

Franco voltou a reforçar que o Instituto Butantan tem um contrato de exclusividade no fornecimento das doses da vacina Coronavac com o governo federal

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 10:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jan 2021 às 10:52
As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
O Butantan tem contrato firmado com a União para o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina e oferece suprir outras 54 milhões Crédito: @kjpargeter/Freepik
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmou que o prazo contratual para que a pasta se manifeste sobre a compra de doses excedentes da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, é de até 30 dias após a entrega do último lote e o término do contrato entre Butantan e ministério, previsto para acontecer até o dia 30 de abril. Em entrevista à rádio CBN nesta quinta-feira (28), Franco disse: "Podemos tomar essa decisão semana que vem ou até o dia 30 de maio, porque continuamos negociando com outros laboratórios".
Franco voltou a reforçar que o Instituto Butantan tem um contrato de exclusividade no fornecimento das doses da vacina Coronavac com o governo federal, o que impediria a instituição de vender vacinas a outros fornecedores e outros países. "Nós temos um contrato de exclusividade com o Instituto Butantan, e antes de nós falarmos em vender doses é importante que cumpramos o objeto do contrato que nós temos", afirmou.
Na quarta-feira (27), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobrou rapidez do governo federal em dizer se aceita adquirir doses adicionais da vacina. O Butantan tem contrato firmado com a União para o fornecimento de 46 milhões de doses e oferece suprir outras 54 milhões. Segundo Covas, caso o ministério decline da oferta, o instituto deve oferecer a vacina a outros países interessados, a começar pela Argentina.

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