Prazo para decidir comprar dose extra de vacina vai até maio, diz Élcio Franco

Franco voltou a reforçar que o Instituto Butantan tem um contrato de exclusividade no fornecimento das doses da vacina Coronavac com o governo federal, o que impediria a instituição de vender vacinas a outros fornecedores e outros países. "Nós temos um contrato de exclusividade com o Instituto Butantan, e antes de nós falarmos em vender doses é importante que cumpramos o objeto do contrato que nós temos", afirmou.