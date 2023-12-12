Porsche bate a mais de 250 km/h e deixa um morto em Belo Horizonte

Estado em que ficou o veículo após o acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu em um acidente envolvendo um Porsche na madrugada desta segunda-feira (11), no bairro Estoril, região oeste de Belo Horizonte. O passageiro, identificado como Cayke Pelegrino Tavares, 32, foi arremessado para fora do carro e morreu na hora. O motorista Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti, 32, foi levado para o hospital consciente e com ferimentos pelo corpo. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante e indiciado por homicídio culposo. Nesta terça (12), o motorista teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia.

O delegado disse que o motorista esteve na delegacia para depoimento com mais dois advogados, mas ficou em silêncio. Advogado de Rodrigo Chiatti, Maurício Lopes disse que a defesa "vai estudar as medidas cabíveis". As vítimas estavam voltando de uma festa e colidiram a cerca de 260 Km/h, segundo a Polícia Militar. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro de luxo em que os dois homens estavam aparece em alta velocidade pela avenida Barão Homem de Melo. O carro bateu em postes e árvores.

Peças do veículo ficaram espalhadas no asfalto devido ao impacto da batida. O Porsche avaliado em cerca de R$ 800 mil ficou destruído. O delegado Marcos Pimenta disse que o motorista não tinha autorização para dirigir desde 2011, porque, enquanto estava com a carteira provisória, teria cometido uma infração gravíssima. Ainda segundo Pimenta, o carro de luxo é de 2016, mas foi comprado por Rodrigo Chiatti neste ano por mais de R$ 600 mil. A situação do veículo estava regularizada.