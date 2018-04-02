Por R$ 349,80 é possível comprar 2 mil 'likes' e dez mil seguidores

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Uma operação simples, que pode ser feita com cartão de crédito, é o suficiente para transformar uma publicação ou perfil irrelevantes em sucesso na internet. No inflado mercado das redes sociais, dinheiro vale curtidas e seguidores.

Mais repercussão pode resultar em retorno financeiro ainda maior para quem compra  ou apenas um alcance amplo de uma ideia, a depender do objetivo. Nesse ciclo, as falsas aparências tornam-se histórias verdadeiras para milhões de pessoas impactadas.

Nas últimas semanas, O GLOBO pesquisou dezenas de sites brasileiros e estrangeiros que oferecem vários tipos de serviço: venda de seguidores no Twitter ou Instagram, visualizações de vídeos no YouTube, curtidas em páginas ou publicações no Facebook e até comentários em postagens. Por trás da operação, estão estruturas conhecidas como farms  fazendas, em inglês, referência à criação e cultivo de milhões de perfis falsos.

Por que você está aqui? Já sei. Você busca ter sucesso nas redes sociais. Não perca tempo e se torne uma celebridade digital, diz o vídeo promocional de uma das empresas.

Na quarta-feira, O GLOBO testou o funcionamento de um desses sites e criou perfis no Twitter e no Facebook  os dois endereços foram usados apenas na apuração. Por R$ 109,90, um pacote que dá direito a 2 mil curtidas em um post no Facebook foi comprado. Essa postagem foi feita dentro de uma página também criada especialmente para reportagem. Com mais R$ 239,90, foi possível investir num lote de 10 mil seguidores no Twitter. Para preservar a experimento, tanto o perfil quanto a página publicaram apenas uma mensagem  Vote em José Silva 2018  e não fizeram atividade que pudesse atrair interesse orgânico. Os perfis e a página foram apagados ontem.

Até as 18h de sexta-feira, fim do prazo estipulado pela empresa para a entrega do falso volume de engajamento, a publicação no Facebook alcançou 256 curtidas  um número alto para a insignificância do conteúdo, mas pouco acima de 10% do que foi prometido. No Twitter, nenhum dos dez mil seguidores foi entregue. A diferença entre promessa e realidade expõe outro fator do mercado do falso engajamento: a quem recorrer quando o serviço adquirido opera na fronteira entre o antiético e o ilegal?

 Esse mercado de venda de robôs (perfis falsos e com publicação automatizada) e cliques existe na internet antes mesmo das redes sociais. Muitas empresas querem passar a impressão de que o produto é um sucesso, que usuários reais estão compartilhando aquilo ali. Até políticos. As pessoas pensam: Se esse político tem muitos seguidores nas redes sociais, tem muita gente apoiando. Uma empresa pode atrair um cliente, um potencial parceiro. Se parte da importância das redes vêm das métricas, há uma demanda por esse mercado de manipulação dos números  aponta o professor de Ciência da Computação Fabrício Benevenuto, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As contas que curtiram a publicação no Facebook tinham características diversas. Algumas pareciam pertencer a pessoas reais, com postagens sobre assuntos variados e fotos com amigos e familiares. Outras claramente eram falsas: sem foto de perfil, amigos e nomes como Habbig Htl, Henr Mathias. A maior parte parecia pertencer a crianças e adolescentes, indicando que, em algum momento, podem ter autorizado de forma involuntária o uso automático do perfil para esse tipo de serviço. Foram enviadas mensagens para perfis escolhidos aleatoriamente, mas não houve respostas.

ATÉ PERFIS PRONTOS ESTÃO À VENDA

Em outro ramo do mercado, também é possível comprar no Instagram perfis já prontos e com muitos seguidores. Depois, basta trocar o nome e a foto para construir uma conta que já surge com uma base ampla. A reportagem identificou um perfil com 57 mil seguidores à venda por R$ 500  havia também um anúncio no Mercado Livre, em outro exemplo da busca por influência nas redes a qualquer custo.

 Em 2013, fizemos um robô no Twitter ficar mais influente que a Oprah Winfrey. Na época, escrevi artigo falando quanto isso poderia ser usado em eleições, sobre como uma falsa importância poderia ser criada. A influência era medida por retuítes e número de pessoas que seguem de volta. O robô seguia e deixava de seguir pessoas, dormia oito horas, comentava nas postagens de outras pessoas. Simulava comportamento humano. Publicamos artigo expondo esse escândalo. O objetivo era de mostrar que esse ambiente é fácil de manipular. Alguns anos depois estou vendo empresas serem especializadas em manipular métricas  acrescenta Benevenuto.