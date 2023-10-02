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Esquema de pirâmide

Popó perde R$ 1 milhão em golpe de criptomoedas: 'Fui otário, apanhei feio'

Lutador acreditava que teria um lucro de 8% sobre o valor investido; Braiscompany, empresa citada, é investigada pela Polícia Federal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2023 às 11:55

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 11:55

Ex-campeão mundial de boxe, Acelino Freitas, o Popó, revelou ter sofrido golpe milionário de criptomoedas. De acordo com o lutador, ele perdeu R$ 1 milhão em esquema de pirâmide com a moeda virtual e afirma ter sido ingênuo. Popó acreditava que a empresa escolhida para investir, a Braiscompany, era confiável, algo que não se mostrou na prática. Ela está sendo investigada.
Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, neste domingo, Popó revelou detalhes do golpe que sofreu. A empresa citada também é acusada de lesar outros investidores com a transação de moedas virtuais na internet. O lutador acreditou que teria um lucro de até 8% sobre o valor investido — R$ 1 milhão.
Popó teria perdido R$ 1 milhão em golpe de criptomoedas Crédito: Divulgação
"Fui muito otário, muito besta, muito infantil, não existe rendimento de 8% em qualquer lugar do mundo. Eu apanhei feio, mas esse cara ganhou muita gente por nocaute, muita gente está passando dificuldade e fome", afirmou. Popó foi convencido a entrar no esquema por meio das redes sociais, em lives que um dos empresários da Braiscompany realizava no Instagram, com promessas de lucros milionários e garantidos.
"A forma que o cara olhava, as lives que ele fazia todo dia, o poder de convencimento de que a coisa era real", disse o lutador para explicar seu convencimento. Popó chegou a ter lucro expressivo no primeiro investimento com a empresa, mas foi lesado a partir da segunda vez que tentou reaver o dinheiro da operação na plataforma. 
"Eu tirei R$ 1 milhão do meu bolso, consegui tirar em um mês (o lucro). No segundo mês, ele sumiu. Ganhei dinheiro tomando soco na cara, ganhar meu dinheiro não foi brincadeira"
Popó - Ex-campeão mundial de boxe
Além de Popó, o ex-jogador Magno Alves também teria sido lesado pela empresa de investimento em criptomoedas. Ele afirma ter perdido mais de R$ 30 milhões com a Braiscompany e levou o caso à Justiça. A Polícia Federal contabiliza mais de 18 mil clientes da mesma situação e apreendeu aviões, carros de luxo, joias, relógios, entre outros itens, dos donos da empresa.

No futebol

Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, tenta reaver R$ 6,3 milhões do aporte financeiro da XLand, que teria "sumido" com o dinheiro do jogador na mesma condição de Popó. O pedido, acatado pela Justiça, coloca seu companheiro Willian Bigode e suas duas sócias no polo passivo do processo.
O processo movido por Scarpa e Mayke, outro jogador do Palmeiras prejudicado na transação, aponta que partiu de Willian e de sua sócia Camila Moreira de Biasi a sugestão de investimentos na XLand, que ofereceria uma rentabilidade de 2% a 5% sobre o valor investido em criptomoedas. Scarpa aplicou R$ 6,3 milhões, enquanto Mayke e sua mulher, Rayanne de Almeida, investiram R$ 4.583.789,31.

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