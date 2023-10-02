Popó perde R$ 1 milhão em golpe de criptomoedas: 'Fui otário, apanhei feio'

Ex-campeão mundial de boxe, Acelino Freitas, o Popó, revelou ter sofrido golpe milionário de criptomoedas. De acordo com o lutador, ele perdeu R$ 1 milhão em esquema de pirâmide com a moeda virtual e afirma ter sido ingênuo. Popó acreditava que a empresa escolhida para investir, a Braiscompany, era confiável, algo que não se mostrou na prática. Ela está sendo investigada.

Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, neste domingo, Popó revelou detalhes do golpe que sofreu. A empresa citada também é acusada de lesar outros investidores com a transação de moedas virtuais na internet. O lutador acreditou que teria um lucro de até 8% sobre o valor investido — R$ 1 milhão.

Popó teria perdido R$ 1 milhão em golpe de criptomoedas Crédito: Divulgação

"Fui muito otário, muito besta, muito infantil, não existe rendimento de 8% em qualquer lugar do mundo. Eu apanhei feio, mas esse cara ganhou muita gente por nocaute, muita gente está passando dificuldade e fome", afirmou. Popó foi convencido a entrar no esquema por meio das redes sociais, em lives que um dos empresários da Braiscompany realizava no Instagram, com promessas de lucros milionários e garantidos.

"A forma que o cara olhava, as lives que ele fazia todo dia, o poder de convencimento de que a coisa era real", disse o lutador para explicar seu convencimento. Popó chegou a ter lucro expressivo no primeiro investimento com a empresa, mas foi lesado a partir da segunda vez que tentou reaver o dinheiro da operação na plataforma.

"Eu tirei R$ 1 milhão do meu bolso, consegui tirar em um mês (o lucro). No segundo mês, ele sumiu. Ganhei dinheiro tomando soco na cara, ganhar meu dinheiro não foi brincadeira" Popó - Ex-campeão mundial de boxe

Além de Popó, o ex-jogador Magno Alves também teria sido lesado pela empresa de investimento em criptomoedas. Ele afirma ter perdido mais de R$ 30 milhões com a Braiscompany e levou o caso à Justiça. A Polícia Federal contabiliza mais de 18 mil clientes da mesma situação e apreendeu aviões, carros de luxo, joias, relógios, entre outros itens, dos donos da empresa.

No futebol

Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, tenta reaver R$ 6,3 milhões do aporte financeiro da XLand, que teria "sumido" com o dinheiro do jogador na mesma condição de Popó. O pedido, acatado pela Justiça, coloca seu companheiro Willian Bigode e suas duas sócias no polo passivo do processo.