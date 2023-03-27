Policiais agridem homem negro imobilizado em abordagem em SP

Policiais agridem homem negro imobilizado em abordagem em Carapicuíba Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Imagens de segurança de um supermercado de Carapicuíba, na Grande São Paulo, flagraram um grupo de policiais militares agredindo um homem negro durante uma abordagem na tarde da última quinta-feira, 23. As cenas, obtidas pelo telejornal SPTV, da TV Globo, mostram os PMs dando socos e chutes na vítima, que já estava rendida por um golpe de mata-leão, aplicado por outro policial.

Pelas imagens, é possível perceber que ao menos cinco socos são dados por um dos agentes e, ainda, que os policiais se revezam durante os golpes.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o Comando de Policiamento de Área Metropolitano 8, de Osasco, e a Corregedoria da polícia abriram um inquérito para apurar os fatos, e disse que os policiais envolvidos na ocorrência foram deslocados para o setor administrativo até a conclusão das investigações.

De acordo com informações divulgadas pelo SPTV, os policiais foram chamados ao supermercado para atender a uma ocorrência. Testemunhas relataram que a vítima, um homem negro, dizia estar incomodada com uma possível perseguição de funcionários do mercado contra ele.

O homem, então, foi abordado pela polícia, mas resistiu. Uma possível agressão contra os agentes teria motivado os PMs a imobilizarem a vítima.

Após os golpes, o homem e um rapaz que o acompanhava foram levados para a delegacia. Eles foram ouvidos e liberados em seguida. O caso foi registrado como lesão corporal, desobediência, desacato, resistência, queda acidental e preconceitos de raça ou de cor.

A SSP disse ainda que as abordagens violentas "não fazem parte das diretrizes" da secretaria e que atitudes truculentas "não serão toleradas". "Os policiais envolvidos estão alocados no serviço administrativo até a conclusão das investigações, em até 60 dias. A SSP reitera que todo tipo de desvio de conduta será apurado e punido", afirmou a secretaria.