Polícia prende suspeito de vender munição para massacre de Suzano

Tiroteio na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, a 57 quilômetros de São Paulo, deixou mortos e feridos. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil | Arquivo

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (6) mais um homem envolvido indiretamente no massacre ocorrido em março na escola estadual Raul Brasil, em Suzano (Grande SP).

Segundo a investigação, o suspeito teria vendido as munições usadas no crime para outro envolvido, preso na semana passada por suspeita de vender aos assassinos o revólver calibre 38 usado no ataque.

O suspeito confessou ter vendido 20 munições ao comprador por R$ 200, que por sua vez revendeu o material por R$ 250.

A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, onde encontrou uma pistola 9 mm com numeração raspada, uma garrucha e diversas munições.