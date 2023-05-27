Polícia prende suspeito de matar modelo-mirim de 14 anos no Piauí

Um homem de 22 anos foi preso neste sábado (27) por suspeita de matar a modelo-mirim Ana Clara Santos Sandes (14), no município de União (PI).

O rapaz, que não teve a identidade revelada, foi preso na casa de parentes em Teresina, a 54 km do local do crime, segundo a Polícia Civil. A prisão temporária pode durar até dois meses.

Ana Clara foi morta no último domingo (21) com um tiro no pescoço. O corpo dela foi abandonado no terraço de uma casa perto de onde morava.

Ana Clara Santos Sandes, de 14 anos, assassinada no Piauí Crédito: Reprodução

A polícia diz que a adolescente foi arrastada para o imóvel a fim de que o corpo demorasse a ser encontrado. A dona da casa relatou à polícia que não conhecia a vítima, mas, segundo investigadores, o local é ponto de venda de drogas e pertence a amigos do suspeito.

Segundo a polícia, o suspeito foi visto por testemunhas com a vítima na noite do crime. Ela saiu de casa acompanhada por ele em uma moto. Imagens de circuito interno mostram que ele levou Ana Clara ao local do crime.

A polícia trabalha com duas linhas de investigação: feminicídio ou acidente no manuseio da arma, uma vez que o calibre era pequeno e a bala não transfixou o pescoço da vítima. A polícia não descarta o envolvimento de uma segunda pessoa no crime.

A delegada Nathalia Figueiredo diz que, a princípio, não foram encontrados elementos que indiquem que a vítima tenha sofrido violência sexual. Os laudos cadavérico e da perícia são aguardados. Segundo ela, ainda não se sabe a motivação do crime.

'Uma vida toda pela frente'

Parentes relataram que Ana Clara havia se mudado para a casa de parentes havia 45 dias para estudar e fazer um curso de manicure.

Os tutores só souberam no dia seguinte ao desaparecimento que ela havia sido morta.

A mãe da jovem, Ana Cleres Matos dos Santos, 40, que mora no Maranhão, falou com a filha por telefone horas antes do crime. Ela teria dito à mãe que iria dormir.