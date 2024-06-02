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Curitiba

Polícia prende suspeito de estuprar uma mulher na frente da filha no PR

Crime contra a mulher, de 30 anos, ocorreu no dia 14 e maio e foi testemunhado pela filha dela, de 12 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2024 às 17:59

Publicado em 02 de Junho de 2024 às 17:59

PRF Paraná
Homem suspeito de estupro foi preso pela PRF e pela Polícia Civil do Paraná Crédito: Reprodução Instagram @prf_pr
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prenderam na madrugada deste domingo (2) um homem suspeito de estuprar uma mulher em Curitiba.
Segundo a PCPR, o crime ocorreu em 14 de maio no bairro Tatuquara, em Curitiba. O carro da vítima quebrou e o homem, de 49 anos, a abordou com uma faca. A mulher, de 30 anos, estava com a filha, de 12 anos, que testemunhou o estupro.
O suspeito foi preso dirigindo um caminhão. O homem estava sendo procurado quando os policiais o prenderam na unidade da PRF em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, na madrugada deste domingo (2).
O homem já havia sido condenado por estupro e cumpria pena em regime aberto. A polícia não divulgou o nome do suspeito.

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