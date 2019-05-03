Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia prende quarto suspeito de massacre em Suzano
Homem de 41 anos

Polícia prende quarto suspeito de massacre em Suzano

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (2) um homem de 41 anos, suspeito de vender o revólver calibre 38 usado na chacina na Escola Estadual Raul Brasil

Publicado em 

02 mai 2019 às 22:23

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 22:23

Tiroteio na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, a 57 quilômetros de São Paulo, deixou mortos e feridos. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil | Arquivo
A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (2) um homem de 41 anos, suspeito de vender o revólver calibre 38 usado na chacina na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, no dia 13 de março, que resultou na morte de dez pessoas, incluindo dos dois atiradores.
O homem, que teve a prisão temporária de 30 dias decretada, prestou depoimento na Delegacia Central de Suzano. Segundo a polícia, ele negou a participação no crime. Sua defesa não quis falar com os jornalistas, de acordo com policiais.
Ele é o quarto suspeito preso por envolvimento no massacre na escola. Antes dele, a Polícia Civil prendeu, no início de abril, um vigilante e um mecânico. Um outro homem acabou solto por falta de provas, mas responde à investigação.
Segundo a polícia, o mecânico forneceu munições aos atiradores Guilherme Taucci Monteiro, 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, 25, e também foi o intermediário para que ambos chegassem ao homem preso nesta quinta. A compra da arma ocorreu na residência do suspeito, no Jardim Saúde, em Suzano.
A Polícia Civil chegou a ele por meio de conversas no WhatsApp dos dois atiradores e também por depoimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados