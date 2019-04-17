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Rio de Janeiro

Polícia ouve presidente da Associação de Moradores da Muzema

Líder diz que sente pela tragédia e que ajudará no que for possível

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 22:58

Publicado em 

16 abr 2019 às 22:58
Dois prédios desabam na Muzema, comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ) Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS
O presidente da Associação de Moradores da Muzema, Marcelo Diniz, depôs nesta terça-feira (16) na 16ª Delegacia de Polícia (16ª DP).
Diniz, que chegou à DP por volta do meio-dia, acompanhado por duas advogadas, foi ouvido pela delegada titular, Adriana Belém, e deixou o local pouco antes das 18h.
> Prefeitura de Muzema vai demolir prédios
Na saída, após quase seis horas de depoimento, ele deu apenas uma declaração aos jornalistas e não respondeu a qualquer outra pergunta. "Já dei todos os esclarecimentos possíveis às autoridades e estou disposto a ajudar no que for possível. Estou muito sentido com tudo", disse Diniz, antes de entrar no carro de suas advogadas.
A delegada Adriana Belém quer saber, entre outras coisas, qual o papel que as associações de moradores têm na comercialização de imóveis irregulares na Muzema e em outras áreas controladas pela milícia que atua na região.
> Sobe para 16 o número de mortos no desabamento de prédios
Até esta tarde, foram retirados dos escombros dos dois edifícios que desabaram sexta-feira (12) os corpos de 16 pessoas. Ainda estão desaparecidos oito moradores.
 

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