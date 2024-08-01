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Em São Luís

Polícia encontra R$ 1,1 milhão dentro de carro abandonado no Maranhão

O proprietário do veículo se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, e permaneceu em silêncio durante o depoimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 ago 2024 às 17:51

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 17:51

Ao todo, foi encontrado R$ 1.109.350,00 em espécie dentro do porta-malas
Ao todo, o valor apreendido chegou a R$ 1.109.350,00 Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A Polícia Militar do Maranhão apreendeu, na terça-feira (30), mais de R$ 1 milhão em espécie dentro de um porta-malas de um carro abandonado no bairro Renascença, em São Luís. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Maranhão, os investigadores analisam câmeras de segurança para tentar identificar a origem do valor apreendido.
A secretaria disse que, até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. O caso é investigado pela Polícia Civil do Maranhão. O inquérito quer descobrir a origem do dinheiro e se há relação com crimes. O proprietário do veículo se apresentou na delegacia, na noite de terça (30), acompanhado de um advogado, e permaneceu em silêncio durante o depoimento. A Polícia Civil informou que já ouviu testemunhas.
Ao todo, o valor apreendido chegou a R$ 1.109.350,00. A contagem da quantia foi realizada pela Polícia Civil utilizando uma máquina contadora de cédulas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o dinheiro será depositado em conta judicial vinculada ao inquérito enquanto a investigação continua.

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