Polícia do Senado ouve Filipe Martins e avalia indiciá-lo por gesto

Mais tarde, no mesmo dia, Martins negou que tenha sido essa sua intenção e alegou que apenas ajeitava a lapela do próprio terno. "Um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao 'supremacismo branco' porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno: serão processados e responsabilizados; um a um", escreveu o assessor de Bolsonaro.