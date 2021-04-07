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Investigação

Polícia do Senado ouve Filipe Martins e avalia indiciá-lo por gesto

Caso seja indiciado, uma acusação contra Martins será encaminhada ao Ministério Público, que pode denunciá-lo na Justiça

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 20:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 abr 2021 às 20:50
O gesto feito pelo assessor Filipe Martins
O gesto feito pelo assessor Filipe Martins Crédito: Reprodução | Senado
O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, prestou depoimento na tarde desta quarta-feira (07) na Polícia Legislativa do Senado. O órgão avalia indiciá-lo pelo gesto controverso feito com a mão durante uma sessão da Casa no último dia 24.
Martins dá expediente no Palácio do Planalto e integra a ala ideológica do governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Sentado atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o assessor de Assuntos Internacionais da Presidência provocou polêmica ao juntar as pontas do indicador e do polegar, como num sinal de "Ok", estendendo os três dedos restantes e movimentando a mão para cima e para baixo. O gesto é usado por extremistas e associado a símbolos de ódio.

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Mais tarde, no mesmo dia, Martins negou que tenha sido essa sua intenção e alegou que apenas ajeitava a lapela do próprio terno. "Um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao 'supremacismo branco' porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno: serão processados e responsabilizados; um a um", escreveu o assessor de Bolsonaro.
Caso seja indiciado, uma acusação contra Martins será encaminhada ao Ministério Público, que pode denunciá-lo na Justiça. A Polícia Legislativa avalia se gesto feito pelo assessor de Bolsonaro foi obsceno, ofensivo ou até mesmo racista.

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