Polícia de Goiás busca fraudadores de benefícios de vítimas do Césio-137

A operação Fraude Radioativa foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (30) Crédito: Polícia Civil de Goiás/Divulgação

Uma operação da Polícia Civil de Goiás mira uma organização criminosa que faz fraudes para receber benefícios de vítimas do acidente com Césio-137. Três mandados de prisão e 11 de busca e apreensão são cumpridos. A operação Fraude Radioativa foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (30).

O grupo teria causado prejuízo de R$ 20 milhões. A Polícia Civil não detalhou, até o momento, como as fraudes eram realizadas. As vítimas de acidente radioativo recebem pensão vitalícia. Além de civis que foram diretamente afetados pela exposição ao material radioativo, o benefício se estende a policiais, bombeiros, membros das Forças Armadas e da Vigilância Sanitária que também foram expostos aos materiais durante exercício da função em 1987.

O caso Césio-137 é o acidente radioativo mais grave da história do Brasil. Ele ocorreu em 1987, em Goiânia, quando catadores de recicláveis encontraram um aparelho de radioterapia em uma clínica abandonada. Funcionários de ferro-velho para onde material foi enviado abriram cápsula que isolava material radiativo. O pó de brilho intenso chamou atenção dos trabalhadores, que passaram a chamar parentes e amigos para visitar o local e conferir a descoberta.