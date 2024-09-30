Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia de Goiás busca fraudadores de benefícios de vítimas do Césio-137
Investigação

Polícia de Goiás busca fraudadores de benefícios de vítimas do Césio-137

O grupo teria causado prejuízo de R$ 20 milhões. O caso Césio-137 é o acidente radioativo mais grave da história do Brasil e as vítimas recebem pensão vitalícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2024 às 14:06

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 14:06

A operação Fraude Radioativa foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (30)
A operação Fraude Radioativa foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (30) Crédito: Polícia Civil de Goiás/Divulgação
Uma operação da Polícia Civil de Goiás mira uma organização criminosa que faz fraudes para receber benefícios de vítimas do acidente com Césio-137. Três mandados de prisão e 11 de busca e apreensão são cumpridos. A operação Fraude Radioativa foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (30).
O grupo teria causado prejuízo de R$ 20 milhões. A Polícia Civil não detalhou, até o momento, como as fraudes eram realizadas. As vítimas de acidente radioativo recebem pensão vitalícia. Além de civis que foram diretamente afetados pela exposição ao material radioativo, o benefício se estende a policiais, bombeiros, membros das Forças Armadas e da Vigilância Sanitária que também foram expostos aos materiais durante exercício da função em 1987.
O caso Césio-137 é o acidente radioativo mais grave da história do Brasil. Ele ocorreu em 1987, em Goiânia, quando catadores de recicláveis encontraram um aparelho de radioterapia em uma clínica abandonada. Funcionários de ferro-velho para onde material foi enviado abriram cápsula que isolava material radiativo. O pó de brilho intenso chamou atenção dos trabalhadores, que passaram a chamar parentes e amigos para visitar o local e conferir a descoberta.
Quatro pessoas morreram e quem teve contato direto com a substância adoeceu. A capital passou 16 dias contaminada e estima-se que 6,5 mil pessoas foram atingidas com algum grau de radiação. Terrenos onde as cápsulas foram abertas e onde o material foi manipulado foram demolidos. As vítimas foram enterradas em caixões de chumbo de 700 quilos, para evitar a contaminação do solo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Goiás Fraude
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados