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Rio de Janeiro

Polícia Civil diz no twitter que cabe ao acusado provar a inocência

Postagem feita sobre ação que teve 159 presos em Santa Cruz foi apagada depois

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 02:05

Publicado em 

24 abr 2018 às 02:05
No dia 7 de abril, 159 homens foram detidos em um show de pagode, em Santa Cruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil
No momento em que é questionada pela Defensoria Pública sobre a operação que prendeu 159 pessoas num sítio em Santa Cruz, a Polícia Civil do Rio afirmou, pelo Twitter, que “cabe aos acusados provarem a inocência na Justiça, direito que é amplamente garantido no Estado Democrático de Direito”. A afirmação foi uma resposta ao tuíte da reportagem GLOBO, que questionou, pela rede social, uma postagem da Secretaria de Segurança do Rio que mostrava a evolução no número de prisões “de pessoas envolvidas com a atividade de milícia”. O GLOBO perguntou se o número de 2018 — 204 pessoas só até abril, o segundo maior de toda a série histórica — engloba as 159 pessoas presas na festa. A corporação respondeu: “Os dados são referentes às prisões efetuadas pelas polícias e não sobre condenações na Justiça. Logo, estão corretos. Cabe aos acusados provarem a inocência na Justiça, direito que é amplamente garantido no Estado Democrático de Direito”.
A postagem recebeu 60 respostas, a maioria criticando o texto:
“O princípio da presunção da inocência acabou?”, perguntou um usuário. “Bom dia, quem deve provar que estas pessoas são culpadas é o Ministério Público! Ninguém tem que provar a inocência em processo criminal”, comentou outra pessoa.
 

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