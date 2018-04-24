Polícia Civil diz no twitter que cabe ao acusado provar a inocência

No momento em que é questionada pela Defensoria Pública sobre a operação que prendeu 159 pessoas num sítio em Santa Cruz, a Polícia Civil do Rio afirmou, pelo Twitter, que “cabe aos acusados provarem a inocência na Justiça, direito que é amplamente garantido no Estado Democrático de Direito”. A afirmação foi uma resposta ao tuíte da reportagem GLOBO, que questionou, pela rede social, uma postagem da Secretaria de Segurança do Rio que mostrava a evolução no número de prisões “de pessoas envolvidas com a atividade de milícia”. O GLOBO perguntou se o número de 2018 — 204 pessoas só até abril, o segundo maior de toda a série histórica — engloba as 159 pessoas presas na festa. A corporação respondeu: “Os dados são referentes às prisões efetuadas pelas polícias e não sobre condenações na Justiça. Logo, estão corretos. Cabe aos acusados provarem a inocência na Justiça, direito que é amplamente garantido no Estado Democrático de Direito”.