Polícia apreende carros e lancha de influenciadores do "jogo do tigrinho"

A polícia apreendeu carros e uma lancha dos influenciadores Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas realizou, nesta segunda-feira (17), a operação Game Over contra influenciadores suspeitos de estimularem a prática de jogos de azar online no estado. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos endereços de Maceió e em Marechal Deodoro. No total, foram apreendidos carros, entre os quais dois veículos de luxo -um Porsche e um Volvo-, uma lancha de passeio, aparelhos celulares, dinheiro e passaportes.

Influenciadores são suspeitos de praticar o crime de estelionato, segundo o delegado Lucimério Campos. "É uma prática disseminada hoje no Brasil e muitos influenciadores alagoanos estavam cometendo o crime de estelionato ao incentivar seus seguidores a praticar esse jogo que tem trazido uma verdadeira ruína nas finanças das pessoas", declarou.

A investigação contra os influenciadores teve início há oito meses. De acordo com o delegado, nesta fase foram apreendidos apenas objetos pessoais dos investigados e, por enquanto, ninguém foi preso. Os influenciadores alvos da operação estimulavam os seguidores a usarem o "jogo do tigrinho". Bastante popular, o jogo ganhou maior projeção após ser divulgado por perfis de influenciadores com milhões de seguidores com a promessa de ganhos significativos em dinheiro aos usuários.