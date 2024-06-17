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Alagoas

Polícia apreende carros e lancha de influenciadores do "jogo do tigrinho"

Muitos internautas relatam prejuízos financeiros enormes ao aderirem ao jogo virtual, que está sob investigação no Brasil por ser um cassino online disfarçado. A prática é ilegal no país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jun 2024 às 15:40

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 15:40

A polícia apreendeu carros e uma lancha dos influenciadores
A polícia apreendeu carros e uma lancha dos influenciadores Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Alagoas
A Polícia Civil de Alagoas realizou, nesta segunda-feira (17), a operação Game Over contra influenciadores suspeitos de estimularem a prática de jogos de azar online no estado. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos endereços de Maceió e em Marechal Deodoro. No total, foram apreendidos carros, entre os quais dois veículos de luxo -um Porsche e um Volvo-, uma lancha de passeio, aparelhos celulares, dinheiro e passaportes.
Influenciadores são suspeitos de praticar o crime de estelionato, segundo o delegado Lucimério Campos. "É uma prática disseminada hoje no Brasil e muitos influenciadores alagoanos estavam cometendo o crime de estelionato ao incentivar seus seguidores a praticar esse jogo que tem trazido uma verdadeira ruína nas finanças das pessoas", declarou.
A investigação contra os influenciadores teve início há oito meses. De acordo com o delegado, nesta fase foram apreendidos apenas objetos pessoais dos investigados e, por enquanto, ninguém foi preso. Os influenciadores alvos da operação estimulavam os seguidores a usarem o "jogo do tigrinho". Bastante popular, o jogo ganhou maior projeção após ser divulgado por perfis de influenciadores com milhões de seguidores com a promessa de ganhos significativos em dinheiro aos usuários.
O jogo do Tigrinho está sob investigação no Brasil por ser um cassino online disfarçado, prática ilegal no país. Os influenciadores recebem dinheiro para divulgar o jogo perfis das redes sociais, enquanto muitos internautas relatam prejuízos financeiros enormes ao aderirem ao jogo virtual, conforme investigações das autoridades brasileiras que já miraram diversos influenciadores em todo o país. Como os influenciadores alagoanos alvos da operação Game Over não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

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