Polícia apreende 118 kg de cocaína em carro de luxo em SP

Droga apreendida em carro de luxo na região do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 118 kg de cocaína em uma veículo de luxo durante abordagem na Praça Mamonas Assassinas, na região do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de domingo (5). A droga estava em um carro modelo Audi A3. O homem que dirigia o veículo, um ajudante de pintor, de 31 anos, foi preso em flagrante. A identidade dele não foi divulgada e, por isso, a defesa não foi localizada.

Segundo o boletim de ocorrência, agentes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), faziam patrulhamento estratégico na região, que é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, quando desconfiaram do veículo, que ficava acendendo e apagando as luzes. Quando os policiais desceram da viatura para fazer a abordagem, o motorista também desceu do Audi e tentou fugir a pé. Ele foi alcançado e detido.