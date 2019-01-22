Polícia analisa vídeo que provaria inocência de acusado de matar jovem

Suposto álibi: Leonardo na imagem registrada por uma câmera de segurança Crédito: Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Capital analisa imagens de uma câmera de segurança que, segundo parentes de Leonardo Nascimento dos Santos, de 26 anos, comprovam sua inocência. Ele foi preso na última quarta-feira, sob a acusação de ter assassinado, um dia antes, o psicólogo Matheus Lessa, de 22 anos, dentro de uma mercearia em Barra de Guaratiba . De acordo com a família do suspeito, que foi reconhecido pela mãe da vítima, vídeos o mostram em outro local no momento do crime.

Matheus foi baleado ao proteger a mãe, Carla Lessa. Ele trabalhava na mercearia dos pais quando uma dupla entrou no estabelecimento e anunciou um assalto. Inconformados com o pouco dinheiro que encontraram num caixa, os bandidos ameaçaram atirar em Carla. Matheus reagiu, e acabou sendo baleado no pescoço ao se posicionar entre ela e os criminosos.

O assalto à mercearia começou pouco antes da 19h. O estabelecimento fica a três quilômetros do condomínio onde mora o acusado. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, Leonardo aparece caminhando, supostamente às 18h46m, em direção a um campo de futebol que fica perto de sua casa. Às 19h09m, de acordo com o registro em vídeo, ele passa novamente em frente ao equipamento — segundo sua família, ele voltava para casa.

Leonardo foi reconhecido por meio de fotografias. Carla e outras três testemunhas do assassinato o apontaram como um dos bandidos, e disseram que ele estava de camisa branca. No entanto, na gravação da câmera de segurança, ele aparece de regata colorida.

Pai do acusado, Jorge Benjamin se solidarizou com a família de Matheus, mas afirmou ao “RJ TV”, da Rede Globo, que Leonardo é inocente:

— É como se eu também tivesse perdido um filho. A gente sente a mesma dor da família do rapaz assassinado, e não tem uma resposta correta. Ele ( Leonardo ) foi reconhecido porque é escuro, e a aparência da pessoa que cometeu o ato, segundo informações, é semelhante à do meu filho. Eu e minha família nos colocamos no lugar do pai e da mãe que também lutam por justiça, sabemos que a dor é grande. E, hoje, posso dizer que dor não é só quando um filho parte; dor também é querer abraçar um que está vivo e não conseguir.