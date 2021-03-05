Podemos estar a 2 ou 3 semanas de redução de casos após vacinação, diz Araújo

Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Crédito: Marcos Corrêa/PR

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou que "podemos estar a 2 a 3 semanas de redução de casos de Covid após forte vacinação". Ele destacou que o ritmo da imunização no País não segue a velocidade dos EUA, pois no Brasil contemplou até o momento 4% da população."

"O sistema de saúde está sob stress, mas no geral está bem", destacou o ministro. "As pessoas querem vacinação, mas não querem o fechamento da economia."

Em evento promovido pela American Society/Council of the Americas, Araujo destacou que o relacionamento entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos EUA, Joe Biden, "pode ser muito bom", inclusive porque os dois países compartilham valores semelhantes em várias áreas, inclusive na defesa do meio ambiente.