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Relações Exteriores

Podemos estar a 2 ou 3 semanas de redução de casos após vacinação, diz Araújo

O ministro das Relações Exteriores destacou que o ritmo da imunização não segue a velocidade dos EUA, pois no Brasil contemplou até o momento 4% da população
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mar 2021 às 16:19

Publicado em 05 de Março de 2021 às 16:19

Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou que "podemos estar a 2 a 3 semanas de redução de casos de Covid após forte vacinação". Ele destacou que o ritmo da imunização no País não segue a velocidade dos EUA, pois no Brasil contemplou até o momento 4% da população."
"O sistema de saúde está sob stress, mas no geral está bem", destacou o ministro. "As pessoas querem vacinação, mas não querem o fechamento da economia."
Em evento promovido pela American Society/Council of the Americas, Araujo destacou que o relacionamento entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos EUA, Joe Biden, "pode ser muito bom", inclusive porque os dois países compartilham valores semelhantes em várias áreas, inclusive na defesa do meio ambiente.
Questionado sobre suas expectativas para a reunião de cúpula do Meio Ambiente que está sendo organizada pelos EUA e deve ocorrer no dia 22 de abril, ele apontou que "precisamos ver maior compromisso de países ricos para implementar o Acordo de Paris". Segundo o ministro, "estamos abertos a mostrar a qualquer país parceiro as desinformações sobre deflorestamento no Brasil". Para ele, será importante a participação de nações desenvolvidas em iniciativas com o País para ampliar "os investimentos verdes na região amazônica."

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