PMs envolvidos em atropelamento de criança são afastados

Os dois policiais envolvidos em um acidente, que resultou na morte de uma criança de 5 anos, sábado (20) na zona leste de São Paulo estão afastados até receberem acompanhamento psicológico. A informação é da SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB).
"Os policiais envolvidos receberão acompanhamento psicológico. Eles retornarão às atividades operacionais após avaliação dos profissionais responsáveis", diz trecho de nota encaminhada pela pasta.
O pequeno Leandro Mauridos Santos Caner, 5 anos, morreu após ser atropelado, durante uma perseguição policial, por volta das 19h45 deste sábado (20) na região de Aricanduva (zona leste).
Ele havia acabado de sair da cada avó, acompanhado da mãe, uma monitora de escode 26 anos, que permanece internada em estado grano hospital Santa Marcelina (zona leste), até a publicação desta reportagem.
Segundo uma testemunha que falou em condição de anonimato, o carro da Polícia Militar acessou, em alta velocidade, a rua Bela Vista do Sul. "Aí eles perderam o controle do carro, atropelaram a moça e a criança. Em seguida, a viatura bateu contra um poste", afirmou. Os PMs, da 1ª Cia. do 19º Batalhão, também se feriram no acidente. Um deles teve alta e o estado de saúde do outro não foi informado.
A SSP acrescentou que a circunstâncias do acidente estão sendo apuradas, "por meio de inquéritos instaurados pela Polícia Militar e também pelo 41º Distrito Policial (Vila Rica), responsável pela área", diz nota.