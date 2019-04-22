PMs envolvidos em atropelamento de criança são afastados

Ele havia acabado de sair da cada avó, acompanhado da mãe, uma monitora de escode 26 anos, que permanece internada em estado grano hospital Santa Marcelina (zona leste), até a publicação desta reportagem.

Segundo uma testemunha que falou em condição de anonimato, o carro da Polícia Militar acessou, em alta velocidade, a rua Bela Vista do Sul. "Aí eles perderam o controle do carro, atropelaram a moça e a criança. Em seguida, a viatura bateu contra um poste", afirmou. Os PMs, da 1ª Cia. do 19º Batalhão, também se feriram no acidente. Um deles teve alta e o estado de saúde do outro não foi informado.