Piloto morre após queda de aeronave em Bauru (SP)

O piloto de um monomotor morreu após o avião cair na pista do Aeroclube de Bauru (SP) na manhã desta segunda-feira (10). A vítima foi identificada como Igor Reis. Amigos e parentes lamentaram a morte dele nas redes sociais. A aeronave do modelo Acro Sport II caiu por volta das 9h40. Um incêndio foi registrado e cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para controlar o fogo.

O avião participou de evento no aeroclube um dia antes do acidente. O monomotor, de matrícula PP-XNB, tinha participado do "Arraiá Aéreo" da cidade no dia anterior. A identidade do piloto ainda não foi divulgada pelos órgãos oficiais. O UOL buscou os representantes do evento e aguarda retorno sobre o assunto. A aeronave estava em situação regular, segundo Anac. O Cenipa foi acionado. O caso é investigado pelo órgão.