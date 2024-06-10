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Tragédia

Piloto morre após queda de aeronave em Bauru (SP)

O avião participou de evento no aeroclube um dia antes do acidente.  A aeronave estava em situação regular, segundo Anac
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2024 às 14:05

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 14:05

Igor Reis morreu após o avião cair na pista do Aeroclube de Bauru (SP)
Igor Reis era piloto e morreu após o avião cair na pista do Aeroclube de Bauru (SP) Crédito: Reprodução/Redes sociais
O piloto de um monomotor morreu após o avião cair na pista do Aeroclube de Bauru (SP) na manhã desta segunda-feira (10). A vítima foi identificada como Igor Reis. Amigos e parentes lamentaram a morte dele nas redes sociais. A aeronave do modelo Acro Sport II caiu por volta das 9h40. Um incêndio foi registrado e cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para controlar o fogo.
O avião participou de evento no aeroclube um dia antes do acidente. O monomotor, de matrícula PP-XNB, tinha participado do "Arraiá Aéreo" da cidade no dia anterior. A identidade do piloto ainda não foi divulgada pelos órgãos oficiais. O UOL buscou os representantes do evento e aguarda retorno sobre o assunto. A aeronave estava em situação regular, segundo Anac. O Cenipa foi acionado. O caso é investigado pelo órgão.

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