Piloto morre após helicóptero cair ao encostar em fio elétrico no Pará

Acidente aéreo que matou piloto Rosivaldo José Cardoso aconteceu em Brasil Novo (PA) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem morreu após o helicóptero que ele pilotava cair no município de Brasil Novo (PA) no último sábado (29). O helicóptero teria caído após encostar em um fio de energia elétrica. As informações são da Delegacia de Brasil Novo, que investiga o acidente aéreo.

O piloto Rosivaldo José Cardoso fazia fotografias aéreas de uma propriedade rural. O homem é de Nova Aurora (PR) e estaria no Pará a trabalho no dia do ocorrido.

O CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos) informou ao UOL que não foi notificado oficialmente. Apesar disso, disseram em nota ''estarem apurando os fatos acerca dessa possível ocorrência''.