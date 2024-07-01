Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Piloto morre após helicóptero cair ao encostar em fio elétrico no Pará
Acidente em investigação

Piloto morre após helicóptero cair ao encostar em fio elétrico no Pará

Um homem morreu após o helicóptero que ele pilotava cair no município de Brasil Novo (PA) no último sábado (29)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2024 às 16:53

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 16:53

Acidente aéreo que matou piloto Rosivaldo José Cardoso aconteceu em Brasil Novo (PA)
Acidente aéreo que matou piloto Rosivaldo José Cardoso aconteceu em Brasil Novo (PA) Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um homem morreu após o helicóptero que ele pilotava cair no município de Brasil Novo (PA) no último sábado (29). O helicóptero teria caído após encostar em um fio de energia elétrica. As informações são da Delegacia de Brasil Novo, que investiga o acidente aéreo.
O piloto Rosivaldo José Cardoso fazia fotografias aéreas de uma propriedade rural. O homem é de Nova Aurora (PR) e estaria no Pará a trabalho no dia do ocorrido.
O CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos) informou ao UOL que não foi notificado oficialmente. Apesar disso, disseram em nota ''estarem apurando os fatos acerca dessa possível ocorrência''.
Familiares disseram pelas redes sociais que o translado do corpo de Rosivaldo será feito amanhã. No entanto, ainda não há um horário definido para chegada. Nas redes, o piloto compartilhava os voos que fazia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pará Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados