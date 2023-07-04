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Relação após os 70

PGR é favor de separação de bens em casamentos de maiores de 70 anos

O julgamento para que a garantia do regime de separação de bens nos casos de casamento ou união estável envolvendo maiores de 70 anos será feito pelo Supremo Tribunal Federal

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 08:14

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 jul 2023 às 08:14
Alliança, casados, idosos
Dispositivo obriga a adoção do regime de separação de bens para quem tem mais de 70 anos Crédito: MichelleStatler/pixabay
A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou, nesta segunda-feira (3), ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer para garantir o regime de separação de bens nos casos de casamento ou união estável envolvendo idosos maiores de 70 anos.
O documento foi anexado ao processo no qual a Corte discute a constitucionalidade do artigo 1.641 do Código Civil, dispositivo que obriga a adoção do regime de separação de bens para quem tem mais de 70 anos.
Na avaliação do procurador-geral, Augusto Aras, a regra é constitucional por garantir o direito de propriedade do idoso e de seus herdeiros.
“Considerando a especial proteção a ser dada à pessoa idosa, é constitucionalmente legítimo o uso da idade como critério de diferenciação entre os indivíduos ou grupos sociais”, argumentou Aras.
O caso julgado pelo Supremo envolve o recurso de um cônjuge para entrar na partilha de bens do falecido companheiro. A união estável foi realizada aos 72 anos. A primeira instância da Justiça de São Paulo validou a divisão da herança, mas o entendimento foi anulado pelas demais instâncias.
O relator do processo é o ministro Luís Roberto Barroso. A data do julgamento ainda não foi definida.

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