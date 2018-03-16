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Investigações

PF vai auxiliar investigação sobre assassinato de Marielle

Em encontro entre Raquel e procurador-geral do Rio, ficou definido que a chefia das investigações ficará a cargo da Polícia Civil do Estado

Publicado em 15 de Março de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 22:24
A Polícia Federal irá auxiliar as investigações envolvendo o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, mas a chefia das investigações ficará a cargo da Polícia Civil do Estado do Rio. Isso ficou acordado durante encontro entre o procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no fim da tarde desta quinta-feira (15), no Rio.
> Vereadora do PSOL, Marielle Franco é assassinada a tiros no Rio
"Esse é um caso que precisa do apoio de todas as forças investigatórias", disse Raquel Dodge. "Certamente a colaboração da Polícia Federal é importante nesse episódio, porque o crime no Rio de Janeiro tem acontecido em diversas áreas, e muitas delas são relativas a crimes federais. É preciso fazer a troca adequada de informações."
> Assassinos sabiam lugar exato da vereadora no carro, diz polícia
Eduardo Gussem ressaltou que a chefia das investigações ficará a cargo da Polícia Civil e que o Ministério Público do Estado irá acompanhar "até oferecimento da denúncia". "Há pouco falei com o secretário de Segurança Pública, general Richard Nunes, com o chefe de Polícia, doutor Rivaldo Barbosa, e todos estão empenhadíssimos em elucidar esse caso o quanto antes", afirmou o procurador. "Mas toda ajuda é bem vinda."
> Fotojornalismo: grupo faz ato em Vitória em memória de Marielle

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