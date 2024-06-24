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Negociação

PF suspeita de habeas corpus concedido a traficante

O desembargador Ivo de Almeida é suspeito de negociar e vender decisão judicial de um traficante de confiança de Fernandinho Beira-mar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2024 às 09:28

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 09:28

Polícia Federal
PF suspeita de habeas corpus concedido a traficante Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal suspeita que o desembargador Ivo de Almeida teria negociado e vendido decisões judiciais em ao menos quatro casos, a preços diferentes, considerando a "gravidade" dos processos. O mais sensível se refere a um narcotraficante internacional, que seria, segundo os investigadores, homem de confiança de Fernandinho Beira-Mar.
A corporação indica que a propina negociada em tal caso era de R$ 1 milhão.
O caso envolve os processos de Romilton Hosi, que foi preso em abril de 2002, acusado de ser dono de 449 quilos de cocaína.
A PF ainda vê indícios de suposta corrupção em habeas corpus que beneficiariam condenados por fraude, roubo e estelionato.
As informações constam da decisão do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que deu aval para a abertura da Operação Churrascada.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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