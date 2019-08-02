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Paraná

PF prende homem que fabricava dinheiro falso e vendia

O dinheiro falso era vendido por meio de um aplicativo de mensagens

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 22:41

Publicado em 

01 ago 2019 às 22:41
Homem falsificava dinheiro e vendia por aplicativo em celular Crédito: Reprodução
A Polícia Federal no Paraná prendeu nesta quinta-feira, 1, um homem que fabricava cédulas falsas na cidade de Arapongas, distante 381 quilômetros de Curitiba. O dinheiro falso era vendido por meio de um aplicativo de mensagens.
> Quatro corretores de seguros de saúde são denunciados por fraude no ES
O investigado já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime em 2018. No entanto, segundo investigações da PF, "continuou realizando a prática criminosa após ter sido posto em liberdade".
A PF encontrou com o suspeito estojos de estiletes, réguas específicas, bases para corte das cédulas, impressora de alta resolução e cédulas parcialmente falsificadas. Ainda, a polícia encontrou comprovantes de remessa de notas falsas para compradores finais.
> Presa quadrilha que aplicava golpes em bancos para conseguir empréstimos
Após ser interrogado, o indiciado foi encaminhado para o presídio de Londrina, também no Paraná, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal. Ele responderá pelo crime de moeda falsa e poderá ser condenado a até 12 anos de reclusão.

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