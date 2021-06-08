Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF prende hackers suspeitos de ataque cibernético ao sistema do STF
Operação 'Leet'

PF prende hackers suspeitos de ataque cibernético ao sistema do STF

Os investigadores suspeitavam que a suposta invasão poderia ter relação com os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 15:31

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 15:31

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Marcos Oliveira/ Agência Senado
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça, 8, a Operação 'Leet' contra suposta organização criminosa envolvida em ataque cibernético aos sistemas do Supremo Tribunal Federal. Agentes cumprem três ordens de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Itumbiara (GO), Bragança Paulista (SP), Belém do São Francisco, Jaboatão dos Guararapes e Olinda (PE). Ao menos dois alvos já foram presos.
A investigação foi aberta no início de maio, a pedido da Polícia Federal, após a equipe de tecnologia da informação da corte comunicar aos investigadores 'uma série de condutas suspeitas que indicavam' que o site do STF estaria sob um ataque hacker. O inquérito corre sob sigilo.
O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Como mostrou o Estadão, os investigadores suspeitavam que a suposta invasão poderia ter relação com os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que também estão sob a relatoria do ministro. Uma das possibilidades que chegou a ser cogitadas é a de que um algum grupo ativista anti-STF estaria por trás do ataque.
"No curso do Inquérito Policial foram identificados os endereços de onde partiram os ataques, bem como as pessoas que, de forma sistemática e organizada, praticaram os crimes ora apurados. Com as medidas judiciais cumpridas nesta data busca-se identificar demais partícipes e circunstâncias dos atos criminosos praticados", registrou a PF em nota.
De acordo com a corporação, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa, cujas penas, somadas, podem chegar a cinco anos de reclusão.
A Polícia Federal indicou que o nome da operação, Leet, faz referência a termo também conhecido como eleet ou leetspeak, que 'é uma alternativa ao alfabeto inicialmente no inglês, empregado principalmente na internet'. "Se utiliza de várias combinações de caracteres ASCII para substituir letras do alfabeto latino. É usado como um adjetivo para descrever proeza formidável ou realização, especialmente nas áreas de jogos on-line e em sua forma original, usada por hackers de computador", registrou a corporação em nota.
As apurações preliminares sobre o ataque chegaram a indicar que o acesso não teve intuito de "sequestro de ambiente" - como ocorreu em episódios envolvendo o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio e Janeiro -, mas sim de obtenção de dados. "O acesso fora do padrão foi contido enquanto ainda estava em andamento e, segundo informações preliminares, somente dados públicos ou de características técnicas do ambiente foram acessados, sem comprometimento de informações sigilosas", comunicou o STF em nota divulgada no dia 7 de maio em razão do ocorrido.
A quantidade de acessos ao site do Supremo na ocasião foi muito superior à que é normalmente identificada, o que causou estranheza aos servidores da Corte. O portal chegou a ser retirado do ar para "segurança das informações".

Veja Também

Álcool gel: empresa investigada pela PF no ES recebeu R$ 6,3 milhões

Ministro Salles entrega celular à PF 19 dias depois de buscas

Alexandre retira sigilo do inquérito de atos antidemocráticos bolsonaristas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Direito STF Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados