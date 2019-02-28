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Encomendas internacionais

PF prende funcionários dos Correios por suspeita de roubo

A operação cumpriu três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Curitiba e Pinhais

Publicado em 

28 fev 2019 às 13:17

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 13:17

Correios | Sedex Crédito: Divulgação | Correios
A Polícia Federal no Paraná cumpriu, na manhã desta quinta-feira (28), três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão contra empregados e funcionários terceirizados dos Correios, nas cidades de Curitiba e Pinhais, na região metropolitana da capital.
De acordo com a PF, todos os suspeitos trabalhavam no setor de triagem de objetos internacionais e foram presos dentro do Centro de Encomendas Internacionais dos Correios em Curitiba, durante o expediente de trabalho.
A PF também apontou que a “investigação demonstrou que no desempenho da atividade dentro da unidade dos correios, eles agiam de forma dissimulada e promoviam a ruptura de certas encomendas internacionais e se apropriavam de seus conteúdos”. Um desses itens eram drogas sintéticas que foram ilegalmente enviadas para o Brasil.
Os suspeitos serão indiciados pelos crimes de associação criminosa e peculato, cujas penas podem chegar até 12 anos de prisão.

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