PF intensifica monitoramento do Enem contra vazamentos de prova

A PF identificou oito pessoas que divulgaram fotos dos cadernos de questões no primeiro dia da prova. Segundo a corporação, todos são casos de publicações após o fechamento dos portões e início dos exames do último domingo (5).

"Após apurações, não há nenhuma informação de postagem de conteúdo da prova antes do horário estipulado para início da aplicação", diz a nota do ministério.

Movimentação de candidatos em local de prova do Enem Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

A Polícia Federal identificou e já realizou oitivas com as pessoas que cometeram esse tipo de irregularidade nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF), segundo o governo federal.

Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará.