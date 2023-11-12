PF intensifica monitoramento do Enem contra vazamentos de prova

BRASÍLIA - O MEC (Ministério da Educação) informou neste domingo (12) que a Polícia Federal tem intensificado o monitoramento de questões de segurança relacionadas ao Enem 2023. Os participantes fazem neste domingo (12) o segundo dia de provas.
A PF identificou oito pessoas que divulgaram fotos dos cadernos de questões no primeiro dia da prova. Segundo a corporação, todos são casos de publicações após o fechamento dos portões e início dos exames do último domingo (5).
"Após apurações, não há nenhuma informação de postagem de conteúdo da prova antes do horário estipulado para início da aplicação", diz a nota do ministério.
A Polícia Federal identificou e já realizou oitivas com as pessoas que cometeram esse tipo de irregularidade nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF), segundo o governo federal.
Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará.
"A operação também apreendeu materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA)", diz o MEC. As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens, ainda de acordo com o governo.