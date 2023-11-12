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Investigação

PF intensifica monitoramento do Enem contra vazamentos de prova

Polícia Federal identificou oito pessoas que divulgaram fotos dos cadernos de questões no primeiro dia da provas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2023 às 16:00

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 16:00

BRASÍLIA - O MEC (Ministério da Educação) informou neste domingo (12) que a Polícia Federal tem intensificado o monitoramento de questões de segurança relacionadas ao Enem 2023. Os participantes fazem neste domingo (12) o segundo dia de provas.
A PF identificou oito pessoas que divulgaram fotos dos cadernos de questões no primeiro dia da prova. Segundo a corporação, todos são casos de publicações após o fechamento dos portões e início dos exames do último domingo (5).
"Após apurações, não há nenhuma informação de postagem de conteúdo da prova antes do horário estipulado para início da aplicação", diz a nota do ministério.
Movimentação de candidatos em local de prova do Enem
Movimentação de candidatos em local de prova do Enem Crédito: Juca Varella/Agência Brasil
A Polícia Federal identificou e já realizou oitivas com as pessoas que cometeram esse tipo de irregularidade nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF), segundo o governo federal.
Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará.
"A operação também apreendeu materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA)", diz o MEC. As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens, ainda de acordo com o governo.

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