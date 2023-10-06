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Em Goiás

Perito do IML é preso suspeito de furtar dinheiro de estudante morta

O perito responderá pelo crime de corrupção ativa e será alvo de uma apuração da Corregedoria da Polícia de Goiás. Ele não teve a identidade divulgada

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 18:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2023 às 18:50
A Polícia Civil de Goiás foi responsável pela prisão do perito suspeito de furtar o celular de uma estudante de medicina que morreu e transferir o valor da conta dela para a dele
A Polícia Civil de Goiás foi responsável pela prisão do perito suspeito de furtar o celular de uma estudante de medicina que morreu e transferir o valor da conta dela para a dele Crédito: Reprodução/Polícia Civil de Goiás
A Polícia Civil de Goiás prendeu, na quinta-feira (5), um perito do IML (Instituto Médico Legal) de Mineiros, no sudoeste do estado, suspeito de furtar o celular de uma estudante de medicina que morreu e transferir o valor da conta dela para a dele. O suspeito foi preso após confidenciar a um delegado e outros peritos, durante um jantar, que estava com o celular da jovem e que havia verificado a quantia de R$ 6 mil na conta bancária dela.
O delegado que ouviu a história é o mesmo que investiga as causas da morte da estudante. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria questionado ao colega de trabalho se seria ilegal transferir o dinheiro da conta da jovem para a conta dele, e o delegado teria dito que sim, pois o dinheiro deveria ficar para os familiares dela.
Após saber do interesse do perito de transferir o dinheiro para ele, o delegado, junto com outro agente, foi até o IML e pediu ao suspeito que mostrasse o celular e as contas bancárias da estudante. Foi constado que dos R$ 6 mil, restava apenas R$ 1 mil na conta da vítima.
A Polícia Técnico-Científica de Goiás comunicou o afastamento do suspeito de suas atribuições no IML de Mineiros. "A Polícia Científica preza pela verdade e pela justiça, de forma que não tolera a conduta ilícita de seus integrantes, independente do cargo ou do nível hierárquico que ocupem", afirmou a instituição.
O perito foi preso por corrupção ativa e será alvo de uma apuração da Corregedoria da Polícia de Goiás. Como não teve a identidade divulgada, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

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